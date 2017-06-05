10 самых дорогих картин русских художников, проданных с аукциона

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В британской столице началась неделя "русских торгов". Эксперты смотрят на предстоящий аукцион с оптимизмом. По мнению специалистов, русское искусство сейчас стало более доступным по цене, а значит, более привлекательным для коллекционеров.
Самый дорогой лот "русской недели" выставил Sotheby's. Это картина "Лето" кисти Исаака Левитана (1860–1900), оцененная в 1–1,5 млн фунтов стерлингов ($1,3–2 млн). MacDougall's предложит покупателям "Портрет африканского мальчика" Кузьмы Петрова-Водкина (1878–1939), который оценен в 400–600 тыс. фунтов ($515–770 тыс.). Один из топ-лотов Christie's — картина портретиста Леонида Пастернака (1862–1945) "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)". Ее оценочная стоимость — от 60 тыс. до 80 тыс. фунтов ($78–104 тыс.). Всего на продажу выставлены сотни картин и предметов декоративно-прикладного искусства.
ТАСС предлагает вспомнить десять самых дорогих произведений русского искусства, проданных на мировых аукционах.
Материал подготовлен при участии "ТАСС-Досье"