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Кандидаты на премию зрительских симпатий "Звезда театрала" впервые выдвинуты в космосе

Культура
26 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Находящийся на МКС космонавт Олег Скрипочка предложил кандидатуры Алла Демидовой и Владимира Этуша
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Олег Скрипочка

Олег Скрипочка

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Кандидаты на единственную в России премию зрительских симпатий "Звезда театрала" впервые выдвинуты в космосе.

Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете премии, президентом которой является главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

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Собеседник агентства рассказал, что Центр управления полетами (ЦУП) специально для журнала "Театрал" провел телемост с космонавтом Олегом Скрипочкой, который в настоящее время находится на борту МКС. Поводом для столь необычной беседы послужило то, что Скрипочка входит в общественный совет премии. А согласно уставу, именно члены общественного совета ежегодно определяют лауреатов в почетной номинации - "Легенда сцены" (награда присуждается корифеям отечественного театра за честь и достоинство).

По мнению Скрипочки, обладателями премии в этой номинации должны стать Алла Демидова и Владимир Этуш, сообщили в оргкомитете премии со ссылкой на слова космонавта.

"Приятно, что мне доверили столь важный выбор, - отметил Скрипочка, выйдя на связь. - Я хочу поддержать кандидатуры Аллы Демидовой и Владимира Этуша. Думаю, эти имена не нуждаются в особом представлении. Они из числа заслуженных, достойных актеров, и потому буду рад, если найдут поддержку и у других членов общественного совета".

Космонавт заверил, что 5 декабря он обязательно примет участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии, которая пройдет в Театре им. Вахтангова и станет уже девятой по счету.

О премии

Премия "Звезда театрала" учреждена в 2008 году. Ее отличительная особенность заключается в том, что лауреатов по итогам минувшего театрального сезона определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители, делая это путем интернет-голосования.

Что касается предстоящей церемонии, то, как отметили в оргкомитете премии, главная интрига сохраняется: в ближайшие несколько месяцев, зайдя на страницу премии, зрители могут отдать свои голоса за те актерские и режиссерские работы, которые оказались наиболее яркими в минувшем сезоне.

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