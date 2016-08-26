Ярмольник с пулеметом и красивая "Служанка": что смотреть в кино на выходных

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МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Мария Токмашева/. В предстоящие выходные, один из которых приходится на День российского кино, в прокате можно увидеть только две, причем не самые выдающиеся отечественные ленты. Кроме того, на экраны возвращается Джейсон Стейтем в роли наемника Артура Бишопа и до российского проката наконец доходит красивая эротическая драма "Служанка" корейского режиссера Пака Чхан Ука.
Новое отечественное фэнтези должно было повторить успех "Ночного дозора", однако, к сожалению, этого не случилось. Несмотря на 15 лет развития индустрии, фильм Эмилиса Веливиса сделан по всем штампам и лекалам довольно среднего фантастического боевика — с невнятной любовной линией и плохо проработанными персонажами. Курьер Паша (Иван Янковский) стал случайным свидетелем вампирских разборок, в ходе которых выяснилось, что у парня есть какие-то магические способности. Из-за них Пашу берет к себе на работу брутальный Гамаюн (Леонид Ярмольник), начальник специального отдела московской полиции, который борется со всякой нечистью, в фильме представленной в основном "понаехавшими" из стран Балтии и ближнего зарубежья. Странный этнический подтекст отвлекает внимание от собственно фантастических сцен, играющие с надрывом актеры не дотягивают до главных героев того же "Ночного дозора". Исключением является, пожалуй, лишь Леонид Ярмольник, который с особенным воодушевлением уничтожает из пулемета нечисть под главную столичную песню "А я иду, шагаю по Москве".
Еще одна попытка реанимировать в России жанр спортивной драмы после провала "Воина" Алексея Андрианова. На этот раз речь идет о новом жестоком виде единоборств "Спарта", когда соревнуются две команды бойцов и как только кто-то уже не может сражаться с противником, его заменяет другой. Лента рассказывает историю спортсмена, он же исполнитель главной роли и режиссер, Николая Кудряшова, основателя Российской федерации боев без правил. Корпоративный проект, не отличающийся высоким уровнем качества, тем не менее почему-то выпущен в довольно широкий российский прокат.
Спустя пять лет Джейсон Стейтем возвращается к роли Артура Бишопа и нелегкой работе киллера-перфекциониста. Ладно скроенный олдскульный боевик без неожиданностей для поклонников жанра и конкретно франшизы про Артура Бишопа. Эту часть "Механика" тем не менее украшает прекрасная Джессика Альба.
Маскирующийся под криминальный триллер завораживающе снятый хоррор рассказывает о троих приятелях-взломщиках, которые собираются ограбить одинокого ветерана Ирака, получившего большую компенсацию за гибель своей дочери в автокатастрофе. Режиссер Федерико Альварес мастерски использует как уже наработанные классикой жанра приемы, так и собственные находки, ловко погружая зрителя то в психологическую драму с размышлениями о собственных страхах и сомнениях, то в лихо закрученный сюжет, где никогда не знаешь, кто или что оказывается большим злом.
Эротическая драма от режиссера "Олдбоя" и "Сочувствия госпоже Месть" происходит на фоне исторических событий начала прошлого века, когда Корея оккупирована японскими войсками. К богатой японке Хидеко приходит работать служанкой милая Соке, ставшая пешкой в мошеннической схеме, придуманной коварным Графом, собирающемся жениться и разорить Хидеко. В "Служанке" находится место и детективной интриге, и неожиданной любовной линии, и жестким кровавым сценам, что, впрочем, неудивительно для корейского кино в целом и одного из самых ярких его представителей — режиссера Пака Чхан Ука в частности.
Документальный фильм о разбушевавшемся урагане "Люси", прошедшем от Африки до берегов Америки. Довольно зрелищная картина, работа над которой заняла целых пять лет. Съемочная группа и сотрудники NASA наблюдали за ураганами в разных странах на пяти континентах. В итоге, несмотря на заявленный документальный жанр картины, сделана она была с некоторым отступлением от канонов. Несмотря на то что речь в фильме идет о последствиях одного урагана, в картине показаны 12 разных стихий, снятых в разное время и смонтированных в один фильм.