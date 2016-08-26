Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд кино поддержит в прокате "Ледокол" и "28 панфиловцев"

Культура
26 августа, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Поддержку получат еще несколько картин, например, фильм "Жених" с Сергеем Светлаковым в главной роли
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "28 панфиловцев"

Кадр из фильма "28 панфиловцев"

© filmpro.ru

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Попечительский совет Фонда кино принял решение поддержать в прокате шесть отечественных картин, в числе которых драма Николая Хомерики "Ледокол" и военно-исторический фильм "28 панфиловцев". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Средства на поддержку выделяются на условиях стопроцентного возврата", - уточнила глава пресс-службы Светлана Бриллиантова.

Точная сумма господдержки не называется.

Кроме ленты Хомерики, которая выйдет на экраны 20 октября, и "28 панфиловцев", выходящих в прокат 24 ноября, Фонд кино также выделил средства на прокат комедии "Жених" с Сергеем Светлаковым в главной роли, спортивной драмы "Спарта", новой ленты Павла Лунгина "Дама Пик" и победителя фестиваля "Кинотавр" - фильма "Хороший мальчик" режиссера Оксаны Карас.

Картина "Ледокол" расскажет о команде ледокола "Михаил Громов", который в 1985 году оказался в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Главные роли в фильме сыграли Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Александр Яценко.

Фильм режиссера Андрея Шальопы "28 панфиловцев", средства на который были собраны в интернете, рассказывает о бойцах 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, участвовавших в 1941 году в обороне Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
7
Путин: "Таврида" может стать колыбелью для будущих писателей, художников и режиссеров
11
Советский дизайн 1960-80-х годов представит Россия на биеннале дизайна в Лондоне
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
4
"Ощадбанк" подал иск в Международный арбитраж против РФ на $1 млрд по крымским активам
5
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
6
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама