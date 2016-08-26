Фонд кино поддержит в прокате "Ледокол" и "28 панфиловцев"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Попечительский совет Фонда кино принял решение поддержать в прокате шесть отечественных картин, в числе которых драма Николая Хомерики "Ледокол" и военно-исторический фильм "28 панфиловцев". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Средства на поддержку выделяются на условиях стопроцентного возврата", - уточнила глава пресс-службы Светлана Бриллиантова.

Точная сумма господдержки не называется.

Кроме ленты Хомерики, которая выйдет на экраны 20 октября, и "28 панфиловцев", выходящих в прокат 24 ноября, Фонд кино также выделил средства на прокат комедии "Жених" с Сергеем Светлаковым в главной роли, спортивной драмы "Спарта", новой ленты Павла Лунгина "Дама Пик" и победителя фестиваля "Кинотавр" - фильма "Хороший мальчик" режиссера Оксаны Карас.

Картина "Ледокол" расскажет о команде ледокола "Михаил Громов", который в 1985 году оказался в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Главные роли в фильме сыграли Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Александр Паль и Александр Яценко.

Фильм режиссера Андрея Шальопы "28 панфиловцев", средства на который были собраны в интернете, рассказывает о бойцах 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, участвовавших в 1941 году в обороне Москвы.