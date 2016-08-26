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В подмосковном Павловском Посаде появится памятник Вячеславу Тихонову

Культура
26 августа, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Там жили родители актера, прошли его детство и юность
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© Администрация Павлово-Посадского муниципального района

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В подмосковном Павловском Посаде на улице Володарского установили памятный знак на месте будущего памятника актеру Вячеславу Тихонову. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

По словам представителя пресс-службы, "дата закладки выбрана не случайно, поскольку в субботу отмечается День российского кино, а сам памятник появится в следующем году и станет составной частью дома-музея прославленного артиста". Здесь жили родители актера, прошли его детство и юность. Автор проекта будущего памятника - местный скульптор Владимир Иванов.

Выступая на церемонии закладки глава Павлово-Посадского района Олег Соковиков сообщил, что "вскоре на территории, где будет отреставрирован дом Тихонова и открыт музей, разобьют сквер". Дочь актера Анна Тихонова сообщила, что 8 февраля 2018 года Вячеславу Тихонову исполнилось бы 90 лет. "К этой дате и планируется открыть музей, а в 2017 году в Павловском Посаде пройдет фестиваль "Семнадцать мгновений…", - добавила она.

В районной пресс-службе отметили, что "в сквере у дома планируется установить трактор, который снимали в фильме "Дело было в Пенькове", и автомобиль "Мерседес-Бенс" из "17 мгновений весны". Кроме того, ведутся переговоры с киностудиями "Мосфильм" и имени Горького о передаче реквизита, использованного при съемке фильмов с участием Тихонова.

"После закладки камня гостей Павлово-Посадского района пригласили в открывшийся после капитального ремонта лицей № 2, которому недавно присвоили имя Тихонова. В этом здании учился артист, учителя рассказали, что его любимым предметом была математика, поэтому в профильном кабинете установили старинную парту, за которой сидел Слава Тихонов. Участники торжества возложили цветы к мемориальной доске, установленной на лицее", - отметил представитель пресс-службы.

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде, скончался 8 декабря 2009 года в Москве.

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