Ариведерчи, припевочка: как хорошо вы знаете хиты Земфиры?

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26 августа певице Земфире исполнилось 40 лет. За почти два десятилетия на эстраде она написала и исполнила множество хитов. Как хорошо вы их помните? Узнайте, пройдя тест ТАСС.