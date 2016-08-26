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Ариведерчи, припевочка: как хорошо вы знаете хиты Земфиры?

Культура
26 августа, 18:37 UTC+3
ТАСС предлагает вспомнить самые знаменитые песни исполнительницы, которой 26 августа исполнилось 40 лет
Материал из 1 страницы

26 августа певице Земфире исполнилось 40 лет. За почти два десятилетия на эстраде она написала и исполнила множество хитов. Как хорошо вы их помните? Узнайте, пройдя тест ТАСС. 

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