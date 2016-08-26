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Выставка современного искусства "1991" открылась в Музее Арт4 в Москве

Культура
26 августа, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
В экспозицию вошло около 70 произведений, созданных преимущественно столичными концептуалистами
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выставка "1991", подготовленная галереей VP Studio и открывшаяся в Музее Арт4, представляет произведения искусства ключевых современных художников, созданные в этот период. Об этом сообщила ТАСС основательница галереи Вера Погодина.

"Идея была в том, чтобы показать срез художественного процесса в 1991 году таким, как я его застала. У меня в студии было несколько работ именно 1991 года - Игоря Макаревича, Владимира Дубосарского, Валерия Кошлякова, Сергея Волкова. Разные абсолютно художники, но есть что-то общее - время, которое они запечатлели", - сказала она.

Потом на выставку стали поступать и другие работы от коллекционеров, художников и членов их семей - в общей сложности в экспозицию вошло около 70 произведений. Преимущественно они созданы московскими концептуалистами. Среди них - те, что в разные годы представляли Россию на арт-биеннале в Венеции - Ирина Нахова, Вадим Захаров. Андрей Захаров и Павел Пепперштейн, а также "неоакадемисты" - Айдан Салахова, Александр Якут и Евгений Митта.

Также в музее сейчас можно увидеть еще две выставки - аукционную "Точка невозврата. Русское неофициальное искусство на рубеже 90 годов ХХ века). Торги уже проводятся в онлайн-режиме, самое дорогое произведение - картина Эрика Булатова "Моцарт" 1991 года (1,2 млн евро), самое доступное - литография 1989 года Илья Кабакова из альбома "Прекрасные шестидесятые" (250 евро). Результаты подведут 16 сентября.

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