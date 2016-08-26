Андрею Кончаловскому присуждена международная католическая кинопремия

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РИМ, 26 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Российскому кинорежиссеру Андрею Кончаловскому присуждена престижная международная католическая кинопремия имени Робера Брессона. Как сообщили в пресс-центре смотра, награда будет вручена мастеру 9 сентября на острове Лидо в рамках 73-го Венецианского кинофестиваля.
Премию Брессона будет вручать епископ Дарио Вигано, префект департамента коммуникаций Святого Престола. Этой награды были ранее удостоены Джузеппе Торнаторе, Мануэль де Оливейра, Кшиштоф Занусси, Вим Вендерс, Александр Сокуров и другие выдающиеся кинематографисты.
В основной конкурс 73-го Венецианского кинофестиваля включен новый фильм Кончаловский "Рай". Кинокартина российско-германского производства рассказывает об ужасах Второй мировой войны на примере судеб отдельных людей: русской эмигрантки во Франции Ольги, француза Жюля и немца Хельмута, оказавшихся по разные стороны баррикад, но связанных человеческими чувствами.
Кончаловский в прошлом году получил "Серебряного льва" за киноленту "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014).