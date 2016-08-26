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Участнику кинофестиваля в Торонто Алексею Мизгиреву отказали в канадской визе

Культура
26 августа, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
"Это возмутительная ситуация, объяснения которой я не вижу", - сообщили в пресс-службе компании "Нон-стоп Продакшн", занимающейся производством картины
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Алексей Мизгирев

Алексей Мизгирев

© Валерий Шарифулин/ТАСC, архив

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Канадские власти отказали российскому режиссеру Алексею Мизгиреву, чей фильм "Дуэлянт" включен в программу международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival), в визе, которая необходима для посещения фестиваля. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Нон-стоп Продакшн", занимающейся производством картины.

"Это возмутительная ситуация, объяснения которой я не вижу. Главный канадский кинофестиваль с мировой известностью и репутацией приглашает режиссера большого международного проекта, произведенного в сотрудничестве с голливудской компанией Sony Pictures, а сотрудник посольства считает, что режиссер вдруг воспользуется этим приглашением и останется в Канаде", - цитирует пресс-служба слова главы компании, продюсера Александра Роднянского.

По информации пресс-службы, в пятницу посольство Канады отказало Алексею Мизгиреву в получении визы, "тем самым, сделав невозможным его приезд на кинофестиваль, где должна состояться мировая премьера его фильма". В письменном ответе, полученном из посольства Канады Мизгиревым указано, что после тщательного изучения поданных документов сотрудник визового отдела не смог достоверно установить "цель визита", сочтя ее неубедительной.

"У нас нет уверенности в том, что по окончании вашего временного визита вы покинете Канаду", - цитирует пресс- служба компании полученный из посольства документ.

Картина Алексея Мизгирева рассказывает об отставном офицере Яковлеве, который за деньги стреляется на дуэлях вместо других. У Яковлева трагическое прошлое и единственная цель жизни - отомстить всем виновным в своих несчастьях. Главные роли в картине исполнили российские и европейские актеры Петр Федоров, Владимир Машков, Александр Яценко, Сергей Гармаш, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Юлия Хлынина, а также немецкая актриса Франциска Петри и немецкий актер и театральный режиссер Мартин Вуттке, известный по ролям в фильмах "Бесславные ублюдки", "Облачный атлас" и "Самый опасный человек". В российский прокат фильм выйдет 29 сентября.

Международный кинофестиваль в Торонто, который проводится в Канаде с 1976 года, на сегодняшний день является одним из самых престижных киносмотров. Североамериканскую площадку для своих премьер выбирают ведущие голливудские компании, так как в последние годы именно с фестиваля в Торонто стартует сезон "оскаровской гонки". Кинофестиваль в Торонто не имеет конкурса и профессионального жюри, победитель на нем определяется по итогам зрительского голосования. Помимо ленты Мизгирева в программе предстоящего смотра - новые работы Джима Джармуша, Ксавье Долана, Франсуа Озона, Тома Форда и других режиссеров.

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