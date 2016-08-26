Юрий Башмет начал свое турне в Италии с минуты молчания

РИМ, 26 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Международный музыкальный фестиваль "Дорогами Просекко" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета открылся в городе Конильяно (область Венето) на севере страны минутой молчания в память о жертвах разрушительного землетрясения в центральной Италии. От имени российских музыкантов маэстро выразил искренние соболезнования итальянскому народу в связи со стихийным бедствием, унесшим сотни человеческих жизней.

Фестиваль проходит с 2013 года. Среди артистов, выступавших на его концертах, - Максим Венгеров, Ксения Раппопорт, Вадим Репин, Массимо Кварта, Николай Цнайдер, Джованни Соллима, Рамин Барами и другие. Фестиваль "Дорогами Просекко" считается одним из крупнейших ежегодных проектов, объединяющих культуру России и Италии. В апреле нынешнего года этот фестиваль был представлен в Москве в Большом зале консерватории.

В программу сегодняшнего вечера включены: Ми-мажорный концерт И-С. Баха для скрипки с оркестром (солист - молодой местный скрипач Паоло Тальяменто); Камерная симфония Дмитрия Шостаковича для струнного оркестра (в переложении Рудольфа Башмета); в его же обработке - "Мимолетности" Сергея Прокофьева; Хорал 147 Антонио Вивальди - для солистов, хора и двух оркестров; сюита Кристиана Бенда для альта и струнного ансамбля (солист Юрий Башмет играет на инструменте, изготовленном в 1758 г. миланским скрипичным мастером Паоло Тесторе) и - первое исполнение кантаты Кузьмы Бодрова "Глория" для хора, альта и прославленного оркестра "Солисты Москвы".

Концерты фестиваля будут проходить в области Венето до 28 августа под эгидой Министерства культуры РФ и многих местных спонсоров - торговых палат и туристических фирм.

Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону маэстро Башмет, вторую часть итальянского турне его коллектива составит участие в другом празднике - ХХ международном фестивале "Эльба - музыкальный остров Европы" (Elba Isola Musicale d'Europa) в городе Портоферрайо на итальянском острове Эльба.

Землетрясения в Италии. Досье