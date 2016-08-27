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Музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz Игоря Бутмана пройдет в "Сколково"

Культура
27 августа, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
На двух сценах выступят 12 артистов, среди которых квинтет Ильи Морозова и Азата Баязитова, трио Олега Аккуратова, Вадим Эйленкриг, Tesla Boy, Guru Groove Foundation,Tony Momrelle и другие
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Skolkovo Jazz, продюсером которого выступил Игорь Бутман, в субботу пройдет в инновационном центре "Сколково".

Фестиваль стартует в полдень и продлится до полуночи. За это время на двух сценах, главной и экспериментальной, выступят 12 артистов, среди которых квинтет Ильи Морозова и Азата Баязитова, трио Олега Аккуратова, Вадим Эйленкриг, Tesla Boy, Guru Groove Foundation,Tony Momrelle и другие. Хедлайнером форума выступит немецкий джазовый трубач, аранжировщик и продюсер Тиль Бреннер, на счету которого 19 альбомов, пять премий Echo Award и две номинации на "Грэмми".

Рояли в кустах и орган в квартире

Как ранее в интервью ТАСС рассказал Игорь Бутман, фестиваль готовился полгода. А у зрителей, помимо возможности послушать музыкантов, также будет шанс бесплатно попробовать себя в игре на различных инструментах, начиная от "роялей в кустах" и заканчивая терменвоксом. Также публике продемонстрируют "короля инструментов" - самодельный орган, построенный в обычной московской квартире.

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"Зрители смогут не только посмотреть и послушать, но и сами поиграть - подойти поближе к исполнителям. В общем, мы будем стараться расширить рамки простого музыкального действия и вовлечь публику в сам творческий процесс. В "Сколково" все это очень органично, ведь сам инноград, по сути, и есть нечто передовое и авангардное", - сказал Бутман.

Он добавил, что на фестивале будет представлен не только современный джаз, но и различные направления современной музыки, тем или иным образом пересекающиеся с джазом.

В рамках специальной научной программы будет работать лекторий, посвященный музыке, науке и технологиям. Ученые и музыканты расскажут о том, как менялись способы управления звуком в XX-XXI века.

Также на форуме будет представлен Vinyl Garage Market, где можно будет послушать и приобрести редкие пластинки. Для тех, кто проголодается, весь день будет работать обширный фуд-корт.

На фестиваль можно смело приходить с детьми: для них организаторы подготовили сразу несколько площадок. Всего организаторы рассчитывают, что форум посетит около 10 тыс. человек.

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