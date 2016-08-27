Гергиев отметит выступлениями в Стокгольме юбилеи Прокофьева и Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Валерий Гергиев на следующей неделе выступит с гастролями в Стокгольме: он продирижирует Симфоническим оркестром Мариинского театра и Симфоническим оркестром Шведского радио. В программе выступлений - сочинения композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, юбилеи которых отмечаются в этом году. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь маэстро Анна Касаткина.

"Программа выступлений Валерия Гергиева в Стокгольме будет посвящена двум русским композиторам-юбилярам. С Мариинским оркестром он исполнит Прокофьева, чье 125-летие Гергиев и Мариинский театр отмечают в этом году во всем мире от Чили и Кубы до США и Китая, а со шведским - Шостаковича, чье 110-летие отмечается в этом году", - рассказала Касаткина.

Концерты пройдут в рамках фестиваля Балтийского моря, одним из основателей которого является Гергиев. Он создал его вместе с финским дирижером Эсой-Пеккой Салоненом и экс-директором концертного зала Бервальдхаллен Микаэлем Тиденом для содействия в решении проблемы экологии стран Балтийского региона.

Как передает слова маэстро пресс-служба, Гергиев "убежден, что для будущих поколений судьба Балтийского моря несоизмеримо важна", а "тема экологии имеет самое серьезное значение".

Выступления Гергиева состоятся 30 и 31 августа на сцене концертного зала Бервальдхаллен.

Фестиваль Балтийского моря был учрежден в 2003 году. В этом году он пройдет в Стокгольме с 28 августа по 4 сентября.