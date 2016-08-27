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Министр культуры РФ дал старт акции "Ночь кино" у Большого театра

Культура
27 августа, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Акцию продолжил концерт с кинохитами в исполнении Дениса Мацуева и Российского национального оркестра, а актер Евгений Миронов дополнил действо рассказом об истории российского кино
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский дал старт первой всероссийской акции "Ночь кино" на Театральной площади у Большого театра. Акцию продолжил концерт с кинохитами в исполнении Дениса Мацуева и Российского национального оркестра, а актер Евгений Миронов дополнил действо рассказом об истории российского кино.

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"Сегодня по всей стране впервые отмечается в огромном масштабе День российского кино и "Ночь кино". 1,8 тыс. площадок по всей стране, около миллиона зрителей. Мы увидим, какое прекрасное кино делают наши мастера, у нас по-прежнему самые лучшие актеры, у нас - сюжеты о нашей жизни. И, в общем, даже в области спецэффектов мы многого добились", - сказал Мединский, открывая вечер.

В свою очередь, Мацуев признался, что для него кинематограф - огромный пласт жизни, а Миронов сказал, что озвучивать историю кино "символично и очень трепетно".

Выступление артистов у Большого театра сопровождается видеорядом с кадрами из российских фильмов - в частности, "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сталкер", "Земля Санникова", "Ирония судьбы или с легким паром!", "Асса", "17 мгновений весны" и "Бриллиантовая рука". В завершение вчера на Театральной площади покажут фильмы "Легенда №17" и "Броненосец "Потемкин".

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После концерта Мединский примет участие в дискуссии "Возрождение оптимистичного кино. Актуально ли оно у зрителя в век технологичных блокбастеров?" в Саду Эрмитаж вместе с продюсером Василием Соловьевым, гендиректором Doors to Hollywood Film Academy Ярославой Катаевой и главным редактором российской версии журнала The Hollywood Reporter Марией Лемешевой.

Министр культуры также побывал на экскурсии по "Мосфильму", в ходе которой осмотрел экспозицию музея киноконцерна, съемочные павильоны и декорации с видами Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь, в частности, снималась "Анна Каренина" Карена Шахназарова.

Первая всероссийская акция "Ночь кино" проходит в 85 регионах страны.

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Мединский, Владимир Ростиславович
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