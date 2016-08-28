Жерар Депардье открыл культурный центр в Саранске

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САРАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Французский актер, гражданин России, зарегистрированный в Саранске, Жерар Депардье открыл в Саранске культурный центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики Мордовия.
"Жерар Депардье открыл в Саранске обновленный кинотеатр "Россия" и культурный центр своего имени", - сказали в пресс-службе. Актер по-русски поприветствовал жителей Саранска, собравшихся на торжественную церемонию.
"Я горд тем, что живу в Саранске. Я благодарен моим друзьям - главе республики Владимиру Волкову и Николаю Бородачеву за то, что они содействовали появлению этого прекрасного киноцентра. Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм. Культура и духовность всегда должны идти бок о бок", - сказал Депардье.
Говоря в своей приветственной речи о завершившихся XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, актер отметил, что, несмотря на травлю, российские олимпийцы добились больших успехов и заняли четвертое место. Жерар Депардье сказал, что 18 сентября он вместе с другими жителями Саранска пойдет на выборы.
В свою очередь генеральный директор Госфильмофонда России Николай Бородачев рассказал, как кинотеатр "Россия" советской постройки за несколько лет был полностью реконструирован и переоборудован в современный культурно-досуговый центр. "В нашем киноцентре будет четыре зала: киноконцертный на 630 мест, два детских и зал семейного просмотра. Я обещаю, что в "России" не будет фильмов с непристойностями, насилием или убийствами. Только лучшее, только классика, чтобы не стыдно было прийти всей семьей", - подчеркнул он.
На открытие центра приехали известные деятели культуры, актеры театра и кино. Среди них киноактриса Лариса Лужина, народный артист России Лев Прыгунов, советский и латышский актер театра и кино Ивар Калныньш, актриса театра и кино Наталья Бочкарева, народная артистка Грузии Ия Нинидзе, писатель, драматург и сценарист Аркадий Инин. Популярные актеры выступили перед публикой в праздничной концертной программе. Как сообщили в Госфильмофонде, 28 августа зрителей ждут творческие встречи с режиссером Александром Сокуровым и художественным руководителем детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским.