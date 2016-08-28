Солисты балета Большого театра Артем Овчаренко и Анна Тихомирова сыграют свадьбу

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ведущие солисты балета Большого театра Артем Овчаренко и Анна Тихомирова сегодня сыграют свадьбу. Торжество состоится в одном из подмосковных ресторанов, где ожидается порядка ста гостей, которые поздравят новобрачных.

"Будут все наши друзья", - сказал жених, пригласив на семейный праздник и корреспондента ТАСС.

Анна и Артем познакомились еще будучи студентами Московской государственной академии хореографии (МГАХ). "Аня была моей первой партнершей в учебном спектакле, мы танцевали "Симфонию" Прокофьева", - сказал Артем Овчаренко. Уроженец города Днепропетровска (Украина), он получил начальное хореографическое образование в местной хореографической школе, затем поступил в МГАХ, по окончании которой в 2007 году был принят в балетную труппу Большого театра.

Анна Тихомирова закончила МГАХ двумя годами раньше - в 2005 году - и сразу стала балериной ГАБТ. Она участвовала в "Лебедином озере" Чайковского и "Золотом веке" Шостаковича, в "Баядерке" Минкуса и "Раймонде" Глазунова. Артем Овчаренко был задействован, в основном, в другом репертуаре.

"Поначалу мы редко пересекались в общих спектаклях", - подтвердил Артем. "Зато сейчас много танцуем вместе", - заметил он, перечислив такие знаковые балеты, как "Щелкунчик", "Коппелия", "Дон Кихот", "Пламя Парижа". Ныне Артем Овчаренко является премьером балетной труппы ГАБТ, а Анна Тихомирова - первой солисткой.

Еще в 2012 году они были признаны лучшей парой, победив на конкурсе "Большой балет", проводимом телеканалом "Культура". А теперь они официально зарегистрированы и в качестве супружеской пары.