Более 200 поэтов России и Скандинавии объединит фестиваль "Табуретка" в Заполярье

МУРМАНСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Международный поэтический фестиваль "Табуретка" в Мурманской области впервые объединит свыше 200 поэтов из разных регионов России и скандинавских стран, в том числе саамоязычных. Как сообщила ТАСС пресс-атташе фестиваля, представитель российского фонда "Живая классика" Ольга Ли, такое количество мастеров поэтического слова в новейшей истории еще не участвовало в одном мероприятии.

"На фестивале состоятся несколько разных программ на разных площадках. Всего с учетом отборочных туров число поэтов-участников превысило 200, с учетом представителей других творческих жанров - 300 человек", - сказала представитель фестиваля.

Поэты примут участие в программе "Кочевая поэзия". Известные авторы из Мурманска, Вологды, Санкт-Петербурга и Москвы представят свои произведения, объединенные темой странствий. Также прозвучат стихи саамских поэтов. А еще любители рифмованных строк смогут выйти в "свободному микрофону", чтобы поделиться со слушателями своими произведениями.

Памятник поэтической табуретке

Фестиваль пройдет 28 августа у памятника "Поэтической табуретке", который был установлен в Мончегорске в ноябре прошлого года. Это двухметровая скульптура табуретки, одна ножка которой стилизована под античную колонну, символизирующая "вход в мир поэзии", который для многих начинается в детстве с чтения стихов на табуретке. Поэтому для первого поэтического фестиваля Заполярья выбрали именно это место.

Мероприятие развернется на нескольких площадках. В программе - концерт, мастер-классы и лекции, выставка арт-объектов, конкурсы, литературный буфет. По замыслу организаторов, мероприятие будет сочетать традиционную поэзию с языковыми экспериментами.

Звучащие камни и машина, сочиняющая стихи

На фестивале будет показана интерактивная инсталляция "Мироточение" Елены Демидовой и Олега Макарова. Это поле с камнями, изнутри которых начинают звучать стихи, когда подходит слушатель. Они символизируют обыденную речь, которая является источником поэзии.

Также к фестивалю подготовлено воплощение поэтического генератора Бориса Каца. В 1978 году в журнале "Автоматика и телемеханика" Академии наук вышла статья "О программе, сочиняющей стихи", в которой был рассмотрен алгоритм, создающий рифмованную поэзию из словаря Осипа Мандельштама. Во время фестиваля зрители смогут увидеть воплощение текстовой машины.

Еще одной необычной составляющей фестиваля станет инсталляция "Кочевая поэзия". Это будет вращающаяся интерактивная фотопанорама с ландшафтами Мончегорска. Зритель может прикоснуться к любой ее детали, и тогда зазвучат связанные с ней слова из языка саамов, звуки или поэтические строчки.

Саамы - коренной народ Севера, проживающий в странах Скандинавии и на северо-западе России. В Мурманской области проживают около тысячи представителей этого народа. Традиционное место проживания - Ловозерский район.