В Москве открывается фестиваль израильского кино

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Фестиваль израильского кино в 15-й раз открывается в столице. Фильмом открытия киносмотра, который приурочен в этом году к 25-летию возобновления дипломатических отношений между Израилем и Россией, стала кинолента "Спускающейся наверх" Элада Кейдана.

Организаторами фестиваля выступили кинотеатр "Пионер" и посольство Израиля в России.

"В программу включены комедии, драмы, романтические истории, философские притчи. Каждая из картин отличается непременной авторской интонацией. Большинство представленных фильмов получило высокую оценку профессионалов киноиндустрии и зрителей на крупнейших израильских и мировых кинофестивалях", - сообщили ТАСС организаторы кинофорума.

Открытие фестиваля состоится в кинотеатре "Летний Пионер" в парке Сокольники. Большая часть картин будет демонстрироваться в "Пионере" на Кутузовском проспекте, а фильм "Бофор" режиссера Джозефа Седара будет показан на площадке МГИМО.

Фильм открытия

Мировая премьера фильма открытия "Спускающийся наверх" состоялась на Каннском кинофестивале этого года. Ожидается, что картину представит столичной публике режиссер Элад Кейдан.

В своей первой полнометражной картине Кейдан обращается к теме родного города Хайфы. Режиссер картины отправляет персонажей бродить по бесконечным лестницам, которые пронизывают город от горы Кармель до Средиземного моря. В этом путешествии героев ожидают воспоминания об их жизни, неожиданные встречи и приключения. Картину, которая вызвала неоднозначную оценку на Каннском фестивале, некоторые кинокритики назвали "импрессионистским фильмом, вдохновленным утонченными комедиями в стиле Жак Тати".

Как признался сам режиссер, в картине ему хотелось передать "прекрасную атмосферу горы Кармель, поймать красоту земли, на которой живут, страдают и радуются герои фильма, приходящие к своей истине".

Программа киносмотра

В общей сложности в программу кинофорума вошли девять картин.

"Особое внимание фестиваль уделит Надаву Лапиду, одному из самых известных и титулованных авторов нового поколения израильских режиссеров, уже ставшему фестивальной звездой и любимцем синефилов. На фестивале будут представлены два его фильма: нашумевшая лента "Воспитательница" (история о поэзии, соблазне и одиночестве) и новая картина "Из дневника свадебного фотографа", показанная в программе "Неделя критики" последнего Каннского кинофестиваля", - сообщили организаторы киносмотра.

В рамках программы документального кино зрителей ждет картина "Рабин - своими словами" (Эрез Лауфер). В фильме создан портрет премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, убитого в 1995 году. Еще одна лента "Встречайте принцессу Шоу" (Идо Хаар) повествует о "рождении таланта и любви на просторах интернета".

Также зрителей ждет картина "Бумажная свадьба" (Ницан Гилади), посвященная судьбе девушки с особенностями интеллектуального развития, которая работает на заводе и влюбляется в сына владельца предприятия. В свою очередь фильм "Мой ребенок на 10%" (Ури Бар-Он) рассказывает историю недоучившегося режиссера Нико, ведущего богемное существование в Тель-Авиве.

В центре сюжета ленты "Бофор" (Джозеф Седар), которая будет показана на площадке МГИМО, судьба 22-летнего командира блокпоста "Бофор" Лираза Либерти и его солдат, удерживающих блокпост, развернутый на территории Ливана.

Завершится киносмотр 4 сентября семейной комедией "Абулеле", режиссера Йонатан Гева.