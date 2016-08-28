МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр на Малой Бронной впервые представит зрителям "Подлинную историю фрекен Бок". Это будет премьера моноспектакля заслуженной артистки РФ Екатерины Дуровой, поставленного режиссером Егором Арсеновым по пьесе Олега Михайлова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседник агентства рассказал, что "Подлинная история фрекен Бок" была написана Олегом Михайловым в 2013 году. Это по сути монолог главной и единственной героини фрекен Хильдур Бок, повествующей о перипетиях своей долгой, непростой, но интересной и насыщенной судьбы длиною в век. Хорошо знакомая всем по книгам о Малыше и Карлсоне "домомучительница" неожиданно предстает совсем с другой стороны, оказавшись доброй, озорной, любящей женщиной, умеющей верить в мечту.

Почти сразу после опубликования пьеса стала получать призы на драматургических конкурсах. Но ставить ее на сцене не спешили. Первым обратился к этому произведению Театр на Малой Бронной, отметили в пресс-службе, подчеркнув, что постановку осуществил дебютант - молодой режиссер Егор Арсенов, ученик художественного руководителя Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова.

По словам Егора Арсенова, героиня пьесы Олега Михайлова фрекен Бок всю жизнь прожила не для себя, а для других, помогая всем, кто нуждался в ее помощи. Делая это, она не ожидала никакой награды. И все же эта самая награда в виде настоящей любви приходит к ней под конец жизни.

"Такую роль могла сыграть не просто хорошая актриса, но человек с определенной харизмой, способный в одиночку держать внимание зрителей на протяжении всего спектакля", - убежден режиссер, по мнению которого всеми этими качествами обладает Екатерина Львовна Дурова.

Сама же актриса перед премьерой призналась, что чувствует огромную ответственность, потому что "степень правдивости в моноспектакле должна быть высочайшей". Премьерные показы "Подлинной истории фрекен Бок" состоятся также 7 и 27 сентября.