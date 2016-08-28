Российский молодежный театр едет с большими гастролями на Дальний Восток

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) в воскресенье отправляется на Дальний Восток в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2016".

Выступления пройдут со 2 по 11 сентября. За это время труппа побывает в Хабаровске, Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре.

Для показа отобраны восемь лучших спектаклей репертуара. Первым в списке значится "Чехов-gala", представляющий собой калейдоскоп из одноактных пьес классика в постановке художественного руководителя РАМТ Алексея Бородина, в которой занята вся труппа.

Гастрольную афишу продолжат "Кот стыда" (режиссер Марина Брусникина), "Сотворившая чудо" (режиссер Юрий Еремин), "Денискины рассказы" по произведениям Виктора Драгунского и "Сказки на всякий случай" по произведениям Евгения Клюева, а также спектакли проекта "Молодые режиссеры - детям", отмеченные национальной театральной премией "Золотая маска", - "Как кот гулял, где ему вздумается", "Волшебное кольцо", "Бесстрашный барин".

В общей сложности в городах Дальнего Востока артисты РАМТ дадут 17 представлений.

Парад премьер нового сезона

Новый, 96-й по счету, сезон РАМТ откроет 17 сентября старейшим спектаклем репертуара - "Приключения Тома Сойера" в постановке режиссера Джона Крэнни (США). Премьера спектакля состоялась в 1989 году, с тех пор он сыгран более 600 раз.

Первую премьеру сезона покажут уже 30 сентября. Это будет "Дом с башенкой" по раннему автобиографическому рассказу выдающегося русского прозаика и сценариста Фридриха Горенштейна. Режиссер - Екатерина Половцева. В ролях: Максим Керин, Мария Рыщенкова, Алексей Блохин, Анна Ковалева, Тарас Епифанцев, Александр Пахомов, Людмила Пивоварова, Николай Мохнаткин. Спектакль готовится на Маленькой сцене.

Парад премьер уже на Большой сцене продолжит 14 октября спектакль по пьесе известного английского драматурга Майкла Фрейна "Демократия". Действие разворачивается в 60-70 годы прошлого века, когда канцлером ФРГ был Вилли Брандт, а его ближайшим помощником оказался шпион ГДР. Постановку осуществляет художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. В главных ролях - Илья Исаев и Петр Красилов. В спектакле также заняты Алексей Веселкин, Алексей Мясников, Андрей Бажин, Алексей Блохин, Олег Зима, Александр Доронин и другие.

В дальнейших планах - выпуск спектакля по пьесе Островского "Свои люди - сочтемся". Его репетирует молодой режиссер Егор Равинский - выпускник мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе. Другой молодой режиссер Рустем Фесак - ученик Леонида Хейфеца, ранее поставивший в РАМТе "Денискины рассказы" и "Сентиментальные повести", - продолжает работу над спектаклем "Русалка" по пьесе Пушкина.

Также получит развитие проект "Большая сцена - детям", в рамках которого готовятся сразу несколько спектаклей. В их числе - "Рикки" Алексея Германа-старшего и Светланы Кармалиты, "Я хочу в школу" Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, "Четвертый богатырь" Родиона Белецкого.