Атташе по культуре: фестиваль израильского кино посвящен современным проблемам страны

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Акцент фестиваля израильского кино в Москве в этом году сделан на показе актуальных вопросов, существующих в израильском обществе. Об этом рассказала ТАСС атташе по культуре посольства Израиля в России Виолетта Дьяченко во время церемонии открытия 15-го фестиваля израильского кино, который начался в столичном "Летнем Пионере"

Фестиваль этого года приурочен к 25-летию восстановления дипломатических отношений между Израилем и Россией. "Мы хотели сделать акцент на том, что сейчас происходит в Израиле, какие вопросы вопросы волнуют израильское общество", - сказала Дьяченко. По ее словам, на смотр отобраны фильмы, которые могут заинтересовать как молодежь, так и кинокритиков.

В свою очередь директор "Пионера" Мэри Назари отметила, что "это очень важный фестиваль, потому что израильская кинематография сейчас является одной из важнейших в мире, она удивительная и очень интересная". "Успех израильского кино объясняется тем, что там замечательным образом работает система поддержки кинематографа", - добавила она.

Назари также подчеркнула, что отбор картин - это результат совместной работы кинотеатра "Пионер", посольства Израиля и израильского кинофонда.

Фильм открытия

Мировая премьера фильма открытия "Спускающийся наверх" состоялась на Каннском кинофестивале этого года. В своей первой полнометражной картине Элад Кейдан обращается к теме родного города Хайфы. Режиссер отправляет персонажей бродить по бесконечным лестницам, которые пронизывают город от горы Кармель до Средиземного моря.

Картину, которая вызвала неоднозначную оценку на Каннском фестивале, некоторые критики назвали "импрессионистским фильмом, вдохновленным утонченными комедиями в стиле Жак Тати". "Это очень личная история. Я также написал сценарий этой картины. Я пытался сделать сценарий максимально приближенными к реальности ", - рассказал ТАСС Кейдан. Он признался, что при создании картины старался "идти от актеров".

Программа киносмотра

"В программу включены комедии, драмы, романтические истории, философские притчи. Каждая отличается непременной авторской интонацией. Большинство представленных фильмов получило высокую оценку профессионалов киноиндустрии и зрителей на крупнейших израильских и мировых фестивалях", - сообщили ТАСС организаторы.

В общей сложности в программу кинофорума вошли девять картин. "Особое внимание фестиваль уделит Надаву Лапиду, одному из самых известных и титулованных авторов нового поколения израильских режиссеров, уже ставшему фестивальной звездой и любимцем синефилов. На фестивале будут представлены два его фильма: нашумевшая лента "Воспитательница" (история о поэзии, соблазне и одиночестве) и новая картина "Из дневника свадебного фотографа", показанная в программе "Неделя критики" последнего Каннского кинофестиваля", - сообщили организаторы смотра.

В рамках программы документального кино зрителей ждет картина "Рабин - своими словами" (Эрез Лауфер). В фильме создан портрет премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, убитого в 1995 году. Еще одна лента -"Встречайте принцессу Шоу" (Идо Хаар) - повествует о "рождении таланта и любви на просторах интернета".

Также зрителей ждет картина "Бумажная свадьба" (Ницан Гилади), посвященная судьбе девушки с особенностями интеллектуального развития, которая работает на заводе и влюбляется в сына владельца предприятия. В свою очередь фильм "Мой ребенок на 10%" (Ури Бар-Он) рассказывает историю недоучившегося режиссера Нико, ведущего богемное существование в Тель-Авиве. В центре сюжета ленты "Бофор" (Джозеф Седар), которая будет показана на площадке МГИМО, - судьба 22-летнего командира блокпоста "Бофор" Лираза Либерти и его солдат, удерживающих объект, развернутый на территории Ливана.

Завершится киносмотр 4 сентября семейной комедией "Абулеле", режиссера Йонатан Гева.