Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роберт Стуруа ставит в "Et Cetera" гоголевского "Ревизора" с Калягиным в заглавной роли

Культура
29 августа, 4:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Новый сезон театр откроет 30 августа комедией "Сердце не камень" А.Н. Островского в постановке Григория Дитятковского
Материал из 1 страницы
Роберт Стуруа

Роберт Стуруа

© Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе, архив

МОСКВА, 29 августа /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РФ Александра Калягина готовит громкую премьеру. Главный режиссер труппы народный артист СССР Роберт Стуруа ставит гоголевского "Ревизора", где в заглавной роли предстанет Александр Калягин, на роль Городничего приглашен его ученик Александр Лазарев, артист театра "Ленком". Об этом и других проектах предстоящего, 24-го по счету, сезона "Et Cetera" пойдет речь на сборе труппы в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"К сожалению, в силу обстоятельств Роберт Стуруа не сможет присутствовать на сборе труппы, потому что вылетает в Тбилиси. Но через две недели он вернется, и репетиции "Ревизора" продолжатся", - заверили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Стуруа уже успел посмотреть прогон ближайшей премьеры сезона, которой станет спектакль "Лодочник" по пьесе Анны Яблонской. Его ставит артист театра Иван Косичкин. Идея проекта заключается в том, что несколько молодых артистов решили сыграть все роли в спектакле, включая роль режиссера и художника, сообща высказать свой мужской взгляд на женские проблемы, а также преподать урок, как надо избавляться от всевозможных страхов. Премьерные показы "Лодочника" состоятся 13 и 14 сентября.

Новую работу в "Et Cetera" сделает известный болгарский режиссер Александр Морфов. Прежде с калягинской труппой он поставил несколько спектаклей, в числе которых пользующиеся большой популярностью у зрителей "Дон Кихот" и "Король Убю" А. Жарри. Пока окончательно неизвестно, какой материал Морфов выберет на сей раз. Но скорее всего, это будет "Декамерон", - предположили в пресс-службе.

Новые актеры

Труппа "Et Cetera" пополнилась группой молодых актеров. Это выпускники столичных театральных вузов: Мария Милешкина и Кирилл Ковбас (РАТИ-ГИТИС, мастерская Л.Хейфеца), Глеб Данилов (РАТИ-ГИТИС, мастерская В.Андреева), Евгения Вайсман и Евгений Шевченко (ВТУ им. М. Щукина, мастерская В.Коршунова).

Новый сезон

Что касается гастрольной программы, то она весьма насыщенна. В течение сезона "Et Cetera" покажет свои спектакли в нескольких городах России, в частности, в Калининграде и Белгороде. В конце сезона в рамках федеральной программы "Большие гастроли" театр побывает в Хабаровске, Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в июне спектакль "Буря" будет сыгран на сцене Национального театра в Гаване.

Новый сезон "Et Cetera" откроет 30 августа комедией "Сердце не камень" А.Н. Островского в постановке Григория Дитятковского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Жерар Депардье открыл культурный центр в Саранске
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Реконструкция электростанции ГЭС-2
8
Арт-резиденции для художников появятся на бывшей ГЭС-2 в Москве
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
2
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
3
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
4
Меркель: еще не время снимать санкции против РФ, но вопрос может оказаться на повестке дня
5
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
6
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
7
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
Темы дня
Реклама