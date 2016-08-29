Роберт Стуруа ставит в "Et Cetera" гоголевского "Ревизора" с Калягиным в заглавной роли

МОСКВА, 29 августа /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РФ Александра Калягина готовит громкую премьеру. Главный режиссер труппы народный артист СССР Роберт Стуруа ставит гоголевского "Ревизора", где в заглавной роли предстанет Александр Калягин, на роль Городничего приглашен его ученик Александр Лазарев, артист театра "Ленком". Об этом и других проектах предстоящего, 24-го по счету, сезона "Et Cetera" пойдет речь на сборе труппы в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"К сожалению, в силу обстоятельств Роберт Стуруа не сможет присутствовать на сборе труппы, потому что вылетает в Тбилиси. Но через две недели он вернется, и репетиции "Ревизора" продолжатся", - заверили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Стуруа уже успел посмотреть прогон ближайшей премьеры сезона, которой станет спектакль "Лодочник" по пьесе Анны Яблонской. Его ставит артист театра Иван Косичкин. Идея проекта заключается в том, что несколько молодых артистов решили сыграть все роли в спектакле, включая роль режиссера и художника, сообща высказать свой мужской взгляд на женские проблемы, а также преподать урок, как надо избавляться от всевозможных страхов. Премьерные показы "Лодочника" состоятся 13 и 14 сентября.

Новую работу в "Et Cetera" сделает известный болгарский режиссер Александр Морфов. Прежде с калягинской труппой он поставил несколько спектаклей, в числе которых пользующиеся большой популярностью у зрителей "Дон Кихот" и "Король Убю" А. Жарри. Пока окончательно неизвестно, какой материал Морфов выберет на сей раз. Но скорее всего, это будет "Декамерон", - предположили в пресс-службе.

Новые актеры

Труппа "Et Cetera" пополнилась группой молодых актеров. Это выпускники столичных театральных вузов: Мария Милешкина и Кирилл Ковбас (РАТИ-ГИТИС, мастерская Л.Хейфеца), Глеб Данилов (РАТИ-ГИТИС, мастерская В.Андреева), Евгения Вайсман и Евгений Шевченко (ВТУ им. М. Щукина, мастерская В.Коршунова).

Новый сезон

Что касается гастрольной программы, то она весьма насыщенна. В течение сезона "Et Cetera" покажет свои спектакли в нескольких городах России, в частности, в Калининграде и Белгороде. В конце сезона в рамках федеральной программы "Большие гастроли" театр побывает в Хабаровске, Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в июне спектакль "Буря" будет сыгран на сцене Национального театра в Гаване.

Новый сезон "Et Cetera" откроет 30 августа комедией "Сердце не камень" А.Н. Островского в постановке Григория Дитятковского.