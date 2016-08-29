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В Мексике скончался известный композитор Хуан Габриэль

Культура
29 августа, 5:10 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 29, августа. /ТАСС
О причинах смерти музыканта не сообщается
Материал из 1 страницы
Хуан Габриэль

Хуан Габриэль

© AP Photo/Matt Sayles

МЕХИКО, 29 августа. /ТАСС/. Известный мексиканский композитор и певец Хуан Габриэль скончался на 67-м году жизни в Мексике. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.

"Я сожалею о смерти Хуана Габриэля, одного из великих музыкантов нашей страны. Мои соболезнования его семье и друзьям", - написал он.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Хуан Габриэль родился 7 января 1950 года в мексиканском муниципалитете Паракуаро. Был номинирован 11 раз на премию Грэмми и завоевал множество других наград. В Голливуде есть звезда с его именем на Аллее славы.

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