В Мексике скончался известный композитор Хуан Габриэль

В Мексике скончался известный композитор Хуан ГабриэльКультура 29 августа, 5:10
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огоньМеждународная панорама 29 августа, 4:57
Новые образцы бронетанковой и автомобильной техники обсудят на форуме "Армия-2016"Армия и ОПК 29 августа, 4:14
Роберт Стуруа ставит в "Et Cetera" гоголевского "Ревизора" с Калягиным в заглавной ролиКультура 29 августа, 4:09
Приток китайских туристов в Забайкалье с начала года увеличился на 62,8%Общество 29 августа, 3:58
Власти Боливии подтвердили гибель четвертого шахтера в ходе столкновений с полициейМеждународная панорама 29 августа, 3:44
Косачев: РФ предложит комплекс инициатив для договоренностей с ЕС по контролю вооруженийПолитика 29 августа, 3:18
Открытый чемпионат США по теннису стартует в Нью-ЙоркеСпорт 29 августа, 3:13
СМИ: "Алроса" намерена вдвое увеличить продажи в Китай и ЯпониюЭкономика и бизнес 29 августа, 3:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 29 августа. /ТАСС/. Известный мексиканский композитор и певец Хуан Габриэль скончался на 67-м году жизни в Мексике. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.
Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares y amigos.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 28 августа 2016 г.
"Я сожалею о смерти Хуана Габриэля, одного из великих музыкантов нашей страны. Мои соболезнования его семье и друзьям", - написал он.
О причинах смерти музыканта не сообщается.
Хуан Габриэль родился 7 января 1950 года в мексиканском муниципалитете Паракуаро. Был номинирован 11 раз на премию Грэмми и завоевал множество других наград. В Голливуде есть звезда с его именем на Аллее славы.