В Мексике скончался известный композитор Хуан Габриэль

МЕХИКО, 29 августа. /ТАСС/. Известный мексиканский композитор и певец Хуан Габриэль скончался на 67-м году жизни в Мексике. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.

Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 28 августа 2016 г.

"Я сожалею о смерти Хуана Габриэля, одного из великих музыкантов нашей страны. Мои соболезнования его семье и друзьям", - написал он.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Хуан Габриэль родился 7 января 1950 года в мексиканском муниципалитете Паракуаро. Был номинирован 11 раз на премию Грэмми и завоевал множество других наград. В Голливуде есть звезда с его именем на Аллее славы.