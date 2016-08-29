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Три пары из РФ вышли в финал ЧМ по танго в Аргентине в категории сценическое танго

Культура
29 августа, 6:17 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Ранее также определились финалисты в категории салонное танго. Здесь Россию 30 августа будут представлять две пары
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© AP Photo/Jorge Saenz

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Три пары из России вышли в финал чемпионата мира по танго в категории сценическое танго, который проходит в эти дни в аргентинской столице. Результаты полуфинала были объявлены в воскресенье.

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На сцене культурно-спортивного комплекса "Луна-Парк" 31 августа выступят Мария Васильева и Максим Герасимов (Санкт-Петербург), Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева (Москва), а также Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина (Москва). Всего за право называться лучшими будут бороться 19 пар, среди которых также представители Аргентины, Колумбии, Бразилии и Италии.

Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС Кузнецов и Николаева, они уже второй раз выходят в финал чемпионата мира по танго. "Если в прошлом году нам казалось нереальным попасть в финал, то в этом году у нас уже были определенные надежды и желания. Но мы все равно шокированы тем, что прошли в финал на третьем месте, хотя, я и считаю, что это никак не влияет на дальнейший результат", - сказал Дмитрий. "Теперь нужно расслабиться и спокойно станцевать уже в финале свой номер", - добавил танцор.

Васильева и Герасимов, которые в прошлом году заняли призовое четвертое место в категории салонное танго, в свою очередь, отметили, что за год уровень пар значительно вырос. "В этом году участвует много колумбийцев, и лично нам очень нравится, как они танцуют", - добавила Мария.

В то же время Максим подчеркнул, что принципиального различия между тем, как танцуют танго, например, в Аргентине и России, нет. "Мы также работаем, как и они. У нас проходят милонги (танцевальные вечера для поклонников танго - прим. ТАСС). Преподаватели у нас тоже все аргентинцы", - отметил собеседник агентства.

Ранее также определились финалисты в категории салонное танго. Здесь Россию 30 августа будут представлять две пары: Екатерина Симонова и Станислав Фурсов, и Васильева и Герасимов.

Чемпионат мира по танго

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - салонное и сценическое танго. Салонное танго представляет собой классический стиль прошлого века, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур. В 2015 году чемпионами в обеих категориях стали аргентинцы.

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