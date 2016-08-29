Академия Русского балета впервые проводит отбор детей на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой в понедельник впервые провела отбор талантливых детей с Дальнего Востока для обучения балетному искусству. На просмотр, который проводило жюри во главе с ректором академии Николаем Цискаридзе, во Владивосток приехали 60 мальчиков и девочек в возрасте 6-7 лет со всего Приморского края. Во второй тур отобрано 14 детей, сообщили ТАСС в департаменте культуры администрации Приморского края.
"Жюри оценивало внешние данные, сценичность артиста, подъем, шаг, гибкость, прыжок, музыкальность. 14 детей перешли на следующий этап отбора, во время которого будут оцениваться физические данные и здоровье", - сообщил представитель департамента.
Всего по итогам конкурса на Дальнем Востоке в Академию Русского балета будут зачислены 12 детей. Где они будут проходить обучение, во Владивостоке или Санкт-Петербурге, станет известно 30 августа.
Николай Цискаридзе во Владивостоке не только занимается отбором абитуриентов, но решает вопросы организации филиала академии во Владивостоке.
Инициатива о создании филиала академии в Приморье исходила от губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который взял под свое покровительство вопросы развития культуры этого региона. Идея получила поддержку президента РФ Владимира Путина. В настоящее время рассматривается несколько вариантов, в том числе открытие филиала на базе действующего во Владивостоке хореографического училища.