Карта "Тройка" осенью станет пропуском в Третьяковскую галерею

"Хранилище изящных искусств": проверьте свои знания об истории Третьяковской галереи
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Транспортную карту "Тройка" с этой осени начнут принимать для оплаты входных билетов в Третьяковскую галерею. Как сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, проект будет реализован в здании в Лаврушинском переулке. На Крымском Валу продолжат действовать привычные способы оплаты - через кассы, терминалы и интернет.
"Хранилище изящных искусств": проверьте свои знания об истории Третьяковской галереи
"Вход в Третьяковскую галерею можно будет оплатить картой "Тройка". Возможность прохода по транспортной карте появится в главном здании музея в Лаврушинском переулке этой осенью. Сейчас Департамент транспорта совместно с культурными учреждениями прорабатывает вопрос по использованию карты "Тройка" для прохода и на другие культурные объекты столицы",- отметил Ликсутов.
Для прохода в Третьяковку по карте "Тройка" у стоек контроля на входах на экспозицию установят специальные считыватели для расчета за билет.
Как отмечается на сайте столичной мэрии, сейчас "Тройку" можно использовать не только для проезда в наземном городском транспорте, метро и пригородных электричках. Ею можно оплачивать вход в Московский зоопарк, в планетарий, а зимой - покупать билеты на городские катки.
На 1 августа в Москве выдано более восьми миллионов карт "Тройка".