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Карта "Тройка" осенью станет пропуском в Третьяковскую галерею

Культура
29 августа, 7:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Как сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, проект будет реализован в здании в Лаврушинском переулке
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Транспортную карту "Тройка" с этой осени начнут принимать для оплаты входных билетов в Третьяковскую галерею. Как сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, проект будет реализован в здании в Лаврушинском переулке. На Крымском Валу продолжат действовать привычные способы оплаты - через кассы, терминалы и интернет.

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"Вход в Третьяковскую галерею можно будет оплатить картой "Тройка". Возможность прохода по транспортной карте появится в главном здании музея в Лаврушинском переулке этой осенью. Сейчас Департамент транспорта совместно с культурными учреждениями прорабатывает вопрос по использованию карты "Тройка" для прохода и на другие культурные объекты столицы",- отметил Ликсутов.

Для прохода в Третьяковку по карте "Тройка" у стоек контроля на входах на экспозицию установят специальные считыватели для расчета за билет.

Как отмечается на сайте столичной мэрии, сейчас "Тройку" можно использовать не только для проезда в наземном городском транспорте, метро и пригородных электричках. Ею можно оплачивать вход в Московский зоопарк, в планетарий, а зимой - покупать билеты на городские катки.

На 1 августа в Москве выдано более восьми миллионов карт "Тройка".

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