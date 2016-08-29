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В Минске открылась белорусско-российская выставка, посвященная Чернобыльской катастрофе

Культура
29 августа, 10:53 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур
Выставка будет работать в Минске до 23 сентября, затем ее покажут в Москве
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МИНСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Передвижной выставочный проект "Герои атомного фронта. Место подвига - Чернобыль", состоящий из 50 работ, посвященных трагическим событиям тридцатилетней давности, открылся в минской художественной галерее Михаила Савицкого. В экспозицию вошли документальные рисунки, наброски, художественные репортажи с места событий, созданные художниками в период ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС в 1986 году. В проект включены также художественные произведения, живопись, графика, скульптуры, фильмы и инсталляции, посвященные чернобыльской трагедии.

"Главная задача выставочного проекта - собрать уникальный художественный и документальный пласт, посвященный героическому и самоотверженному труду ликвидаторов, и представить его обширной аудитории, привлечь художественными средствами внимание общественности к подвигу ликвидаторов Чернобыля", - отметили представители российского фонда поддержки искусства и культуры "Красный угол", выступившего организатором проекта. В Минске его поддержали Белорусский союз художников, посольство РФ и представительство Россотрудничества в Белоруссии.

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Президент фонда "Красный угол" Лилия Макарова признала, что "по сравнению с Белоруссией в России молодежь мало что знает о Чернобыльской катастрофе". "Передвигаясь по разным городам, выставочный проект станет просветительской площадкой, местом для дискуссий и круглых столов", - сказала Макарова.

С российской стороны в проекте участвуют художники РФ Владимир Телин, Василий Нестеренко, Алексей Суховецкий, Сергей Гавриляченко, Евгений Ромашко, заслуженные художники Дмитрий Санджиев, Вилен Каракашев, Константин Петров. Свои работы на выставке представили также такие известные российские авторы, как Алишер Пятков, Ольга Гречина, Дмитрий Иконников, Сергей Гета.

"Я был солдатом в 1986-м, и когда случилась авария, мы занимались дезактивацией населенных пунктов. В свободное время начал рисовать. Многие портреты были написаны по просьбе сослуживцев", - рассказал российский художник Алишер Пятков. Всего у автора более 200 работ, посвященных чернобыльской теме, основная часть из которых была создана в чернобыльской тридцатикилометровой зоне.

Белоруссия в проекте представлена циклом картин народного художника СССР Михаила Савицкого (1922-2010) "Черная быль". Рядом тематические работы белорусских художников Владимира Кожуха, Виктора Шматова, Виктора Барабанцева, известного скульптора Ивана Миско.

"Чернобыльская трагедия принесла не только физические, но и моральные страдания. Мы осознаем это только сегодня", - отметил заместитель председателя Белорусского союза художников Леонид Хоботов. Он пояснил, что катастрофа сказалась на психологии людей, изменилось отношение к живому миру. "Такие выставочные проекты просто необходимы для того, чтобы эта тема не забывалась, чтобы помнили тех, кто ликвидировал последствия аварии, и тех, кто стал жертвой катастрофы", - сказал замглавы Белорусского союза художников.

Выставка в Минске будет работать до 23 сентября, затем ее покажут в Москве.

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