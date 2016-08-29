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В Москве планируют провести специальные показы отреставрированного "Сталкера" Тарковского

Культура
29 августа, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
В настоящее время идут переговоры с кинозалом ГУМа, Центром документального кино, центром современного искусства "Гараж"
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отреставрированную картину Андрея Тарковского "Сталкер" после Венецианского кинофестиваля планируют показать на нескольких площадках в Москве. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава фонда "Открытый мир" Елена Романова.

73-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. Отреставрированный "Сталкер" будет представлен в программе "Венецианская классика".

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы сделать ряд показов для молодежи в Москве уже после Венецианского фестиваля. Идут переговоры с кинозалом ГУМа, Центром документального кино, центром современного искусства "Гараж", - сказала Романова.

Новая жизнь картин

Директор концерна "Мосфильм", где занимаются реставрацией картины, режиссер Карен Шахназаров отметил, что реставрация - процесс длительный и дорогостоящий. "Мы очень рады, что таким образом нам удается придать картинам новую жизнь, это показатель наших технических возможностей", - отметил он.

"Мы сделали уже более 70 фильмов и продолжаем эту программу. На собственные средства. К примеру, реставрация "Ивана Грозного" обошлась в $80 тыс., "Сталкер" должен быть дешевле, порядка $30-40 тыс.", - сказал Шахназаров.

При этом режиссер напомнил, что не стоит путать реставрацию с оцифровкой. Перевод негативов в цифровое пространство - только первый этап глубокой реставрации.

Почти весь Тарковский

"Надо заметить, что фактически всего Тарковского мы уже полностью отреставрировали. Осталось только "Иваново детство"... Эта картина снята на пленку на нитрооснове, правообладателем является "Мосфильм", но материалы хранятся в "Госфильмофонде" в Белых столбах. Для начала работ нам необходимо отсканировать негатив на цифру, но у них не получается само сканирование, а выдать пленку нам не могут, поскольку она нитратная, чувствительная. Но мы ищем возможности", - сказал Шахназаров.

Он сказал, что доволен работами: после реставрации классика российского кинематографа выглядит современно, что сделает ее потенциально интересной для молодого зрителя.

Отреставрированное кино можно будет посмотреть онлайн в формате HD на канале "Мосфильма", а также через популярные онлайн-сервисы приложений и контента.

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