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Галерея русского импрессионизма откроется в усадьбе в Староконюшенном переулке Москвы

Культура
29 августа, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Она была продана на электронном аукционе, организованном департаментом по конкурентной политике столицы
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новый собственник южного флигеля усадьбы в Староконюшенном переулке Москвы откроет в нем галерею с картинами русских импрессионистов после реставрации здания. Флигель был продан на электронном аукционе, организованном департаментом по конкурентной политике столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента со ссылкой на слова нового собственника флигеля.

"В южном флигеле планируется открыть картинную галерею, а именно галерею русского импрессионизма. Здание имеет богатую интересную историю, и мы обязательно восстановим и сохраним его архитектурные особенности", - сообщил новый владелец объекта Андрей Щербинин. Ранее флигель находился в ведении ГУП "Московское имущество".

Русским импрессионизмом называют произведения ряда русских живописцев конца XIX - начала XX века, на которых повлияло творчество французских импрессионистов. Самыми известными представителями этого течения являются Илья Репин, Василий Поленов, Валентин Серов, а также Игорь Грабарь, Константин Коровин.

За здание боролись три инвестора, в ходе торгов его цена выросла на 70% от начальной и составила 79,5 млн рублей. По условиям продажи, новый собственник должен в течение двух лет разработать и реализовать проект по сохранению флигеля, который относится к выявленным объектам культурного наследия. В ходе реставрации требуется сохранить архитектурно-пространственную композицию здания, а также его композиционные и архитектурно художественные решения, включая деревянные стены, кровлю, оконные наличники, аттик, лепной декор и лепные консоли.

Южный флигель городской усадьбы построен в 1881 году по проекту архитектора К. И. Андреева и расположен в центре Москвы, по адресу: Староконюшенный переулок, 2 корп. 1. Он находится на пересечении с Пречистенским переулком, в шести минутах от метро "Кропоткинская". По соседству с усадьбой расположены посольства Австрии, Королевства Марокко и Великого Герцогства Люксембург. Сейчас флигель представляет собой нежилое деревянное одноэтажное здание с антресолями и каменным полуподвалом общей площадью 267,8 кв. м.

Самыми известными владельцами особняка на Староконюшенном, 2 считаются "ситцевые короли" России - братья Гандурины - семья которых заселилась в дом в 1880 году. Ткани Гандуриных были известны во всем мире и активно покупались и иностранными контрагентами. После революции в особняке устроили коммунальные квартиры, в которых, среди прочих, жили артисты Большого театра. Именно в этом особняке располагалось общежитие имени монаха Бертольда Шварца в фильме Леонида Гайдая "12 стульев".

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