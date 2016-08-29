Из-за кризиса Египет не может содержать музеи и проводить археологические раскопки

КАИР, 29 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Из-за острого экономического кризиса Египет не может содержать музеи и проводить археологические изыскания. Об этом объявило министерство по делам древностей Египта.

По словам главы ведомства, властям не под силу держать музеи открытыми, особенно в условиях отсутствия иностранных туристов. "С момента революции 2011 года было закрыто свыше 20 музеев - у нас просто нет средств на их содержание, - заявил министр Халед аль-Анани, отметив, что работа подконтрольного ему ведомства нацелена на самоокупаемость и не зависит от госбюджета. "В 2010 году наши доходы составляли порядка 1,3 млрд египетских фунтов ($146 млн), а уже пять лет спустя они упали до 275 млн египетских фунтов, - заметил министр. - В месяц выходит не более 20 млн египетских фунтов, а мне зарплату сотрудникам надо выплачивать в размере 80 млн египетских фунтов".

Без оживления туризма, сокрушается аль-Анани, ни один из новых проектов, будь то давно планируемые запуски крупных сокровищниц древностей или археологических объектов, не сможет быть реализован. Судя по всему, вновь придется закрыть на неопределенное время комплекс пирамид Унас, возведенный еще в эпоху последнего царя пятой династии фараонов в середине XXIV века до н.э., который был закрыт для посещений в 1998 году из-за опасений нанесения вреда древнему памятнику из-за огромного числа туристов. Пирамиды были торжественно открыты для посещений лишь в мае этого года. Туманной выглядит и перспектива хотя бы частичного запуска Большого музея, который уже много лет строится в районе Великих пирамид Гиза. Инаугурация крупнейшего в мире археологического музея переносится каждый год, и пока открытие запланировано на 2017 год. Но в нынешних условиях, по мнению аль-Анани, сроки открытия могут быть вновь сдвинуты. Пока работы на объекте не прекращаются благодаря представленному несколько лет назад Японией займу в размере 248 млн. долларов.

Не менее печально складывается ситуация и в сфере археологических изысканий. По словам министра, с 2011 года объемы раскопок существенно сократились. Кроме того, из-за нехватки специалистов в области международного права Каир не может добиться экстрадиции огромного количества артефактов, в свое время незаконно вывезенных за рубеж. "Для эффективной борьбы с контрабандой предметов древности необходима единая база данных артефактов, но из-за нехватки финансирования работы по ее созданию прекратились еще в 2000 году", - добавил он.

Еще несколько месяцев назад весь мир пребывал в предвкушении, возможно, крупнейшего археологического открытия столетия - обнаружения до сих пор не найденной усыпальницы царицы Нефертити, которая, как считает британский египтолог Николас Ривс, может находиться в тайных помещениях гробницы Тутанхамона в Луксоре. Предшественник нынешнего министра Мамдух ад-Дамати активно поддерживал исследователя: было даже проведено два сканирования, одно из которых показало наличие скрытых пустот. Но Халед аль-Анани не столь оптимистичен по этому поводу. "Вскрывать гробницу я не позволю: я готов был пойти на эту операцию, если бы второе сканирование подтвердило данные первого, но этого не произошло", - заметил министр. И теперь потребуются новые исследования и очень веские основания, чтобы разрешение на сверление в стене древней гробницы все-таки было получено.