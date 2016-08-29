Неизвестный автограф Тургенева будет передан в дар Музею Пушкина в Москве

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Неизвестный автограф И. С. Тургенева, выкупленный из частной коллекции российским бизнесменом Михаилом Карисаловым, будет передан в дар Государственному музею А. С. Пушкина (ГМП) в Москве. Раритет, связавший имена двух великих писателей России - Пушкина и Тургенева, - меценат лично вручит музею 31 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ГМП.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о единственном известном на сегодняшний день письме Тургенева к младшей дочери Пушкина - Наталье Александровне (в замужестве - графиня Меренберг). Небольшой, написанный орешковыми чернилами и сложенный вдвое листок датируется 1878 годом, но за ним стоит целая история.

В пресс-службе ГМП напомнили, что Наталья Александровна, младшая дочь поэта, была хранительницей более 60 писем отца к матери. Их передала дочери сама Наталья Николаевна Ланская (Пушкина). Решившись опубликовать эти письма, жившая в Европе Наталья Александровна обратилась за помощью к Тургеневу.

Писатель воспринял эту просьбу, по его выражению, с "глубоким благоговением перед памятью своего учителя". "...Я считаю избрание меня дочерью Пушкина в издатели этих писем одним из почетнейших фактов моей литературной карьеры..." - признавался Тургенев. Он не только подготовил письма к печати (журнал "Вестник Европы", 1878), но и написал предисловие к их публикации.

"В этих письмах, - писал Тургенев, - так и бьет струей светлый и мужественный ум Пушкина, поражает прямота и верность его взглядов, меткость и как бы невольная красивость выражения. Писанные со всей откровенностью семейных отношений, без поправок, оговорок и утаек, они тем яснее передают нам нравственный облик поэта". В пресс-службе ГМП уточнили, что при подготовке публикации И. С. Тургенев состоял в переписке с Натальей Александровной.

Но до наших дней эти письма не дошли. Кроме одного, найденного не так давно в одной из частных коллекций. Оно было написано Тургеневым к дочери поэта уже после "обнародования" пушкинских писем. Эта реликвия и будет передана в дар Музею Пушкина 31 августа. А в День города письмо предстанет в числе экспонатов традиционной ежегодной выставки "Новые поступления в собрание Государственного музея А. С. Пушкина", информировали в пресс-службе ГМП.