Театр Маяковского в новом сезоне покажет пять премьер, в числе которых пьеса о миграции

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектаклем "Таланты и поклонники" по пьесе А. Н. Островского откроет во вторник очередной, 94-й по счету, сезон Московский академический театр имени Маяковского.

Постановку художественного руководителя "Маяковки" Миндаугаса Карбаускиса с участием таких звезд, как Ирина Пегова, Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, сыграют вечером на Основной сцене. А днем проведут традиционный после летнего "антракта" сбор труппы, который состоится на "Сцене на Сретенке".

"Именно на этой площадке готовится большинство премьер нового сезона, поэтому ее и выбрали для сбора труппы", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра, отметив, что в общей сложности к выпуску готовятся пять спектаклей, в числе которых постановка на такую злободневную тему, как миграция.

Три премьеры на "Сцене на Сретенке"

По словам собеседника агентства, на "Сцене на Сретенке" запланированы три премьеры. Первая из них состоится 5 ноября. Это будет спектакль "Все мои сыновья..." по пьесе Артура Миллера.

Постановку осуществляет Леонид Хейфец. Это его второе обращение к драматургии Артура Миллера на сцене "Маяковки". С 2012 года в репертуаре театра идет спектакль "Цена".

Следующую премьеру для "Сцены на Сретенке", объявленную на 26 ноября, готовит режиссер Никита Кобелев, который репетирует спектакль под названием "Человек, который принял жену за шляпу..."

В основе постановки - одноименное произведение американского нейропсихолога и писателя Оливера Сакса, исследующего психические отклонения у людей. "Человек, который принял жену за шляпу..." имеет много разных сценических версий, в России это произведение инсценируется впервые, отметили в пресс-службе театра Маяковского.

Третьей, запланированной на "Сцене на Сретенке" на конец января 2017 года, станет спектакль "Изгнание". Он создается худруком "Маяковки" Миндаугасом Карбаускисом в содружестве с его соотечественником, литовским драматургом Марюсом Ивашкявичюсом. Прежде, благодаря этому творческому тандему, в репертуаре театра появились пользующиеся большим успехом у публики спектакли "Кант", рассказывающий об одном из великих мыслителей прошлого, и "Русский роман", посвященный Льву Толстому.

Что касается пьесы "Изгнание", то она обращена в современность и затрагивает тему миграции, информировали в пресс-службе "Маяковки", а рассказывая о содержании, процитировали слова драматурга. "У мигрантов есть такое странное чувство, как будто они ментально где-то в воздухе: они уже ушли из своего общества и, возвращаясь в Литву, не знают новых правил этой страны. Но в то же время и в Лондоне они не стали местными и оказались чужими. Поэтому они так и остаются где-то между", - говорит Ивашкявичюс.

Премьера для Светланы Немоляевой

Лишь одна премьера запланирована на Основной сцене театра. Это будет пьеса Островского "Бешеные деньги", которую режиссер Анатолий Шульев поставит специально для Светланы Немоляевой.

"18 апреля наша ведущая актриса, народная артистка России Светлана Немоляева отметит 80-летие. К юбилею Светланы Владимировны решено было поставить спектакль, в котором она исполнит одну из главных ролей. Выбор пал на "Бешеные деньги". Естественно, что эта премьера должна состояться в апреле", - сообщили в пресс-службе театра.

Новые проекты Малой сцены

Еще одна премьера по Островскому ожидается на Малой сцене, где пьесу великого русского драматурга "Блажь" поставит режиссер Юрий Иоффе.

Кроме того, сразу после открытия сезона стартует новый проект "Маленькие вечера", в рамках которого ежемесячно на Малой сцене театра будут проходить творческие встречи, концерты, чтецкие вечера артистов "Маяковки". Первой в череде таких вечеров станет встреча со Светланой Немоляевой и Полиной Лазаревой, которая состоится уже 24 сентября, информировали в пресс-службе театра.