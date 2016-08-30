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Всероссийскую акцию "Ночь кино" посетило более 700 тыс. человек

Культура
30 августа, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ранее сообщалось, что для проведения "Ночи кино" Министерством культуры РФ совместно с Фондом кино и региональными ведомствами было привлечено 1800 площадок в 85 субъектах РФ
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Первую всероссийскую акцию "Ночь кино", которая проходила с 27 на 28 августа во всех регионах РФ, посетило более 700 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда кино, являющегося одним из организаторов акции.

"Акцию "Ночь кино" посетило более 700 тысяч человек. Люди выкладывали множество фотографий с праздничных мероприятий в социальных сетях, так что мы видим, что интерес к отечественному кинематографу у зрителей есть, и это не может не радовать", - цитирует пресс-служба слова главы Фонда кино Антона Малышева.

Сам он провел "Ночь кино" в Светлогорске, где состоялось подведение итогов кинофестиваля "Балтийские дебюты", а затем показ фильмов, выбранных в ходе интернет- голосования на сайте Года российского кино.

"Могу сказать, что результатами первой акции "Ночь кино" мы в принципе довольны, и я надеюсь, что она успешно продолжится и в последующие годы", - подчеркнул Малышев.

Ранее сообщалось, что для проведения "Ночи кино" Министерством культуры РФ совместно с Фондом кино и региональными ведомствами было привлечено 1800 площадок в 85 субъектах РФ. На этих площадках были показаны мультфильм "Смешарики. Легенда о золотом драконе", спортивная драма "Легенда №17" Николая Лебедева и военная драма "Батальонъ" Дмитрия Месхиева. Ожидалось, что в акции примут участие не менее 500 тысяч зрителей.

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