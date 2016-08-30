Минкультуры разработало проект постановления в поддержку творческих династий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минкультуры РФ подготовило проект постановления, предполагающего упразднение для работников творческих профессий запрета близким родственникам на работу в госучреждении в подчинении друг у друга, что должно поддержать творческие династии. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Действующий на данный момент запрет работникам госучреждений с целью предотвращения конфликта интересов работать в непосредственном подчинении друг у друга в случае, если они являются членами одной семьи или близкими родственниками, предлагается дополнить исключением, которое коснется тех, кто "замещают должности творческих работников в организации в соответствии с перечнем профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений".

Авторы проекта постановления отмечают, что "спецификой отрасли культуры является широкое распространение профессиональных семейных династий". "Семейная преемственность поколений в области искусства часто играет ключевую роль при формировании профессионалов самого высокого уровня", - говорится в документе.

По мнению Минкультуры, принятие проекта постановления "будет способствовать сохранению устойчивости традиций, которая является одним из основополагающих факторов развития отечественной культуры".