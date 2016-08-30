Участники проекта Google-чтения почувствуют себя героями "Мастера и Маргариты"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания Google в партнерстве с киностудией "Мосфильм" объявила о старте третьих Google-чтений. Новый проект "Мастер и Маргарита. Я там был" приурочен к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и 50-летию первого издания его романа, сообщила на презентации куратор проекта Фекла Толстая.
"Это и юбилейный год писателя, и исполняется 50 лет с того момента, как на страницах журнала "Москва", в 11 номере, роман был впервые напечатан. И это одна из самых читаемых и популярных книг", - прокомментировала Толстая внимание компании к роману "Мастер и Маргарита".
В этот раз чтения пройдут в новом формате - с использованием хромакея и технологии видео с охватом 360 градусов. Таким образом, зритель сможет оказаться в центре одной из ключевых сцен романа - на балу у сатаны. Такая концепция отражена и в названии проекта "Мастер и Маргарита. Я там был".
"Мы хотим показать, что переместиться в мир Булгакова с помощью современных технологий можно из любой точки планеты, вне зависимости от того, где чтецы находятся, кто они. И при этом создать ощущение того, что, тем не менее, все это происходит в одном пространстве - в булгаковском мире", - заявил главный режиссер онлайн-чтений Андрей Болтенко.
Трансляция онлайн-чтений будет доступна в прямом эфире на видеохостинге YouTube.
Организаторы чтений планируют привлечь к ним 500 участников, из которых около 150 человек будут подобраны с помощью интернет-кастинга, который уже объявлен открытым и продлится до 5 октября.
"В этом году мы предлагаем пользователям пройти онлайн- чат с котом Бегемотом и Коровиным, они зададут несколько вопросов и, в зависимости от ответов, перенесут в то или иное место романа", - рассказала директор по коммуникациям Google в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ Алла Забровская.
Далее пользователю предлагается прочесть отрывок романа перед видеокамерой и отправить запись на рассмотрение комиссии проекта, которая выберет лучших чтецов и среди них распределит материал для итоговых чтений 11 и 12 ноября. Площадки откроются в восьми крупных российских городах от Санкт-Петербурга до Владивостока и в Тель-Авиве. По словам организаторов, выбор зарубежной площади продиктован текстом романа. "Это важная точка, связанная с текстом. Не прямо Тель-Авив, но Израиль", - пояснила Толстая.
Первые Google-чтения под названием "Каренина. Живое издание" прошли в 2014 году. В 2015 году компания совместно с МХТ им. А.П.Чехова осуществила проект "Чехов жив".