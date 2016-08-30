Год туризма Россия-Франция начнется с передачи в дар Центру Помпиду работ художников из РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Год культурного туризма Россия-Франция откроет передача в дар Центру Помпиду собрания произведений российских художников 1950-2000-х годов, которые передали коллекционеры, сами авторы и члены их семей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в среду рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Подобного рода проекты - знак высокого политического доверия между государствами. Отношения между Россией и Францией, несмотря на очень сложный международный контекст, складываются таким образом, что в этом году мы проводим перекрестный год культурного туризма, и в рамках этого года пройдет несколько очень важных событий", - сказал он.

Лучшее из России - Франции

Швыдкой подчеркнул, что дар Франции не сделает скуднее российские музейные собрания, так как там находятся аналоги этих вещей - "все происходит под присмотром директоров крупнейших директоров музеев России, которые своего, как вы понимаете, не упустят".

Говоря о масштабном проекте, специальный представитель президента РФ отметил, что "в данном случае мы представляем современную Россию, другую, развивающуюся, демократическую, европейскую, общемировую страну". "Часто мы слышим - Толстой, Достоевский, Чехов, балет, на этом ставится точка. Сегодня мы можем сказать, что представляем не только великую классическую культуру России, но и современную Россию", - резюмировал он.

В свою очередь, директор Центра Помпиду Бернар Блистен отметил, что подобный дар чрезвычайно важен для жизни каждого музейщика - 250 произведений в течение полугода будут показаны на выставке, а потом в рамках постоянной ротации будут появляться в постоянной экспозиции музея.

"Что касается русского авангарда, то у нас одна из лучших коллекций в мире, но что касается второй половины ХХ века, не то чтобы у нас совсем ничего не было, но мы не могли собрать и представить полностью эти течения", - рассказал он. По словам Блистена, проект исчерпывающим назвать нельзя, но "мы можем показать перспективы и точки развития, великие моменты российского искусства, начиная с 1950-х годов и до последних лет". Самое раннее произведение в переданной в дар коллекции - художника-абстракциониста Юрия Злотникова, самое недавнее - Павла Пепперштейна, участника многочисленных выставок и Венецианской арт- биеннале.

Дарители и благотворители

Среди коллекционеров-дарителей - Екатерина и Владимир Семенихины, Игорь Цуканов, Ивета и Тамаз Манашеровы, Инна Баженова и Дмитрий Саморуков, Игорь Маркин. Свои работы в Центр Помпиду, в частности, передали арт-группа AES+F, художники Вадим Захаров, Григорий Брускин, Юрий Аввакумов, Владимир Янкилевский.

С российской стороны куратором проекта выступила директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, с французской - Николя Люччи-Гутников. "Для меня это уникальная история, потому что русские люди объединились для этого проекта. У нас все есть, мы всем сильны, но объединение - это не наша самая сильная часть. Это было коллективное соединение коллекции, где люди давали работы, а это больше, чем кожу отдать. Это же не просто колоссальные материальные средства - это отдать то, что ты любишь", - сказала Свиблова.

Дар представят на выставке "Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950-2000: уникальный дар музею", которая откроется 14 сентября.

Уникальность проекта, поддержку которому оказал Благотворительный фонд Владимира Потанина, в том, что единичные произведения российского искусства есть и в Тейт Модерн (Лондон), и в нью-йоркском Музее современного искусства, но такой полной ретроспективы российского искусства в зарубежных музейных собраниях не было никогда прежде.

Также, напомнил Швыдкой, в конце второй декады октября в Париже состоится открытие Русского духовно-культурного центра в Париже, а с 22 октября посетители Louis Vuitton Foundation смогут увидеть выставку "Иконы нового искусства. Собрание С. И. Щукина" из коллекции Эрмитажа и ГМИИ им. А. С. Пушкина. В свою очередь, в Москве в ГМИИ откроется выставка, посвященная писателю, культурологу, министру культуры Франции в период правления Шарля де Голля Андре Мальро.