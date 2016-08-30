Медведев поздравил Александринку с 260-летним юбилеем

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с 260-летним юбилеем Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр), назвав его "национальным достоянием".
"История главного императорского театра создавалась многими великими писателями, режиссерами и актерами. В великолепном здании, построенном архитектором Карлом Росси, впервые увидели свет рампы лучшие произведения драматургии Пушкина и Гоголя, Чехова и Островского", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной сегодня на сайте правительства.
Медведев отметил "особую атмосферу" и органическое сочетание традиций и новаторства в деятельности Александринки, которые многие годы привлекают зрителей.
Премьер выразил уверенность в том, что в новый сезон театр порадует зрителей яркими и интересными премьерами, и пожелал его руководству и коллективу "больших творческих удач, полных залов и несмолкаемых аплодисментов".
Александринский театр - один из старейших драматических театров России. Ежегодный счет своих сезонов театр ведет с 30 августа 1756 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны была основана государственная русская драматическая труппа. В 1832 году она получила здание в центре Невского проспекта в Санкт-Петербурге, построенное по проекту Карла Росси.