МХТ им. Чехова готовит мировую премьеру мюзикла "Гордость и предубеждение"

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Сразу двумя спектаклями открывает во вторник вечером очередной, 119-й по счету, сезон Московский художественный театр имени Чехова. На Основной сцене будет показан "Юбилей ювелира" с народным артистом СССР Олегом Табаковым в главной роли, а на Малой сцене пройдет "19.14".

Но прежде чем выйти к зрителям, артисты МХТ встретились на традиционном после летнего "антракта" сборе труппы, который провел художественный руководитель театра Олег Табаков. Поприветствовав возглавляемый коллектив, он плавно перешел к деловой части собрания, озвучив планы на предстоящий творческий год. По словам Табакова, в наступающем сезоне МХТ должен выпустить несколько премьер, в числе которых мюзикл "Гордость и предубеждение", новые работы Константина Богомолова, Евгения Гришковца и других известных авторов и режиссеров.

Мировая премьера мюзикла

Уже в сентябре на своей Основной сцене Московский художественный театр представит мировую премьеру музыкального спектакля по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Произведение многократно экранизировали, ставили на его основе драматические спектакли, а вот на язык мюзикла перевели впервые.

Сделал это композитор Питер Экстром, написавший музыку специально для мхатовского спектакля. Автором инсценировки стал Джон Джори. Они оба американцы. Возглавил эту команду из США российский режиссер Алексей Франдетти, дебютирующий в МХТ.

По его словам, мюзиклы он обожает с детства и уже набил на них руку, осуществив несколько постановок в разных российских театрах. Но ставить в МХТ - для него огромная честь, тем более представлять мировую премьеру музыкального спектакля по мотивам знаменитой романтической комедии.

Новые спектакли Богомолова

Как сообщил Табаков, два новых спектакля поставит в МХТ Константин Богомолов. В ноябре на Малой сцене он должен выпустить "Централ Парк Вест" по пьесе Вуди Аллена. А в январе 2017 года на Основной сцене состоится премьера спектакля "Дракон" - фантазии Константина Богомолова по текстам пьес Евгения Шварца.

Кроме того, в октябре стартует формирование листа участников Лаборатории режиссуры под руководством Богомолова, занятия в которой начнутся в ноябре. Подать заявки на участие смогут все желающие от 20 лет без ограничений.

Лаборатория будет проходить в свободной форме - лекции и практические занятия с Богомоловым и привлеченными профессионалами. Участники в течение работы Лаборатории подготовят этюды, отрывки и спектакли. Цель проекта - помочь в воспитании профессиональной режиссуры драмы, пояснил Табаков.

Бутусов, Гришковец и другие

Руководитель МХТ рассказал, что в этом сезоне также запланирована новая работа Юрия Бутусова на Основной сцене театра (материал еще согласовывается). А вот о новой работе Евгения Гришковца уже все известно: как автор и режиссер он представит спектакль "Весы", премьера которого состоится на Малой сцене в марте.

В числе других премьер Малой сцены - "Спящий принц". Этот спектакль по пьесе Теренса Рэттигана репетирует сейчас режиссер Роман Самгин. А режиссер Денис Азаров поставит "Старуху" по Даниилу Хармсу.

Репертуар Основной сцены пополнит спектакль под названием "19.17", автором и постановщиком которого выступит Александр Молочников.

Гастрольная программа

Табаков информировал, что в этом сезоне МХТ им. А. П. Чехова продолжит свою активную гастрольную деятельность. Спектакль "Крейцерова соната" 9 сентября будет показан на фестивале Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Затем в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2016" МХТ отправится в Белгород и Алматы.

В октябре спектакль "Свидетель обвинения" поедет на гастроли в Израиль, а "Юбилей ювелира" вновь сыграют в Санкт-Петербурге. В ноябре спектакль "Последняя жертва" будет показан в Риге. Спектакль "Контрабас" увидят в Иркутске, Пензе и Саранске.

В феврале гастроли Художественного театра пройдут в городах Германии - Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте и Ганновере.