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Швыдкой: все госгарантии для проведения выставки "Коллекция Щукина" в Париже получены

Культура
30 августа, 17:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Светлана Янкина
Эрмитаж и Пушкинский музей выдают по 65 ключевых произведений импрессионистов и пост-импрессионистов, происходящих из дореволюционного собрания Сергея Щукина
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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Государственные гарантии, необходимые для проведения выставки "Шедевры Нового времени. Собрание С. И. Щукина. Государственный Эрмитаж - Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина" в парижском Фонде Луи Вюиттона (Louis Vuitton Foundation) получены. Об этом ТАСС сообщил сегодня специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"С одной стороны, есть гарантии правительства, которые обеспечивают все иски третьих лиц, в том числе иски по делу ЮКОСа и так далее, а с другой стороны, есть официальные документы от наследников Щукина о том, что они признают за произведениями искусства, которые хранятся в Пушкинском музее и Эрмитаже, право владения Российской Федерацией. Все абсолютно гарантии даны", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что государственные гарантии возврата произведений искусства обеспечивает двусторонний документ министерства культуры и министерств иностранных дел Франции - соответствующий закон, распространяющийся на некоммерческие проекты, был принят в начале 1990 годов.

Эрмитаж и Пушкинский музей выдают по 65 ключевых произведений импрессионистов и пост-импрессионистов, происходящих из дореволюционного собрания Сергея Щукина. После национализации сначала эти работы оказались в Государственном музее нового западного искусства, а после его ликвидации были распределены между московским и петербургским музеями. Среди полотен, которые можно увидеть на открывающейся 22 октября выставке, - "Завтрак на траве" Клода Моне (ГМИИ), "Гармония в красном (Красная комната)" Анри Матисса (Эрмитаж), "А, ты ревнуешь?" Поля Гогена (ГМИИ) и "Бой тигра с быком" Анри Руссо (Эрмитаж).

В экспозиции также будут представлены произведения русского авангарда из коллекции Третьяковской галереи, на создание которых художников, в том числе Казимира Малевича, Александра Родченко и Михаила Ларионова, вдохновило творчество французских коллег.

Этот масштабный проект продолжает сотрудничество Louis Vuitton Foundation с российскими музеями, начатое в 2015 году выставкой "Ключи к страсти", которой открылось его выставочное пространство в Булонском лесу.

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