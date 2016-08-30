Худрук Александринского театра Валерий Фокин готовит спектакль о молодом Сталине

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин готовит спектакль о молодом Иосифе Сталине. Об этом он рассказал сегодня журналистам.
"Есть идея проанализировать человека и понять, как он дошел до жизни такой. Понять время до 17-го года (1917 - прим.ТАСС), там много было всего феноменального", - сказал Фокин, уточнив, что в настоящее время пишется сценарий по его заданию. Он не назвал возможную дату выхода спектакля и отказался раскрыть его название и детали.
Фокин поделился, что в ходе подготовки материала узнал о том, что в Тбилиси есть книга Достоевского "Бесы" с пометками Сталина, "что уже само по себе может стать сюжетом произведения".
Александринский театр - один из старейших драматических театров России. Ежегодный счет своих сезонов театр ведет с 30 августа 1756 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны была основана государственная русская драматическая труппа. В 1832 году она получила здание в центре Невского проспекта в Петербурге, построенное по проекту Карла Росси. В этом году театру исполняется 260 лет.