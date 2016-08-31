Фильмы 15 стран вошли в конкурсную программу международного кинофестиваля "Край света"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Пятнадцать фильмов из пятнадцати стран вошли в конкурсную программу Сахалинского международного кинофестиваля "Край света", который пройдет который 9-7 сентября в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры и архивного дела.
"На фестивале будут представлены фильмы России, Австрии, Германии, Грузии, Израиля, Ирана, Испании, Танзании, Хорватии, Чили, Швеции, Эстонии, Южной Кореи, Японии. Для большинства конкурсных фильмов это премьерные показы в России (12 из 15 фильмов)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках конкурса пройдут одна международная премьера ("Руки моей матери", Австрия/ Германия, режиссер Флориан Эйхингер) и одна мировая премьера ("Сон обезьяны", Таджикистан, режиссер Руми Шоазимов). Из 15 конкурсантов - 9 дебютов.
От каждого конкурсного фильма на Сахалин приедут авторы, чтобы представить на "Краю света" свои картины и обсудить их со зрителями после показов.
Помимо конкурсной программы, в рамках Сахалинского международного кинофестиваля пройдут 15 внеконкурсных программ, в которых будут представлены свыше 34 стран.
Конкурсную программу оценивают жюри и зрители путем голосования. В жюри этого года вошли актриса Макико Ватанабэ (Япония), режиссер Александр Котт (Россия), режиссер Изабель Штевер (Германия), режиссер и драматург Ираклий Квирикадзе (Грузия), продюсер, генеральный директор Союза кинематографистов Пекина Янь Юйцзинь (Китай). Председатель жюри - режиссер Кшиштоф Занусси (Польша).