Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"

Культура
31 августа, 10:46 UTC+3
Работы 26 российских и 46 зарубежных художников покажут на коллективной выставке в "Манеже"
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3578606.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3578606.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3578606.stepNow *12 +1}} - 15 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3578606.sliderLength-1}}
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Изгиб" художника под псевдонимом Remi Rough
Работа "Изгиб" художника под псевдонимом Remi Rough
Работа "Изгиб" художника под псевдонимом Remi Rough
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "M-CITY 911" художника Мариуша M-City Вараса
Работа "M-CITY 911" художника Мариуша M-City Вараса
Работа "M-CITY 911" художника Мариуша M-City Вараса
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Мы ходим по кругу" арт-группы "Полиция Лондона"
Работа "Мы ходим по кругу" арт-группы "Полиция Лондона"
Работа "Мы ходим по кругу" арт-группы "Полиция Лондона"
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Прекариат" художника под псевдонимом Nespoon
Работа "Прекариат" художника под псевдонимом Nespoon
Работа "Прекариат" художника под псевдонимом Nespoon
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Хичкок" художника под псевдонимом Zoom
Работа "Хичкок" художника под псевдонимом Zoom
Работа "Хичкок" художника под псевдонимом Zoom
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Невидимые стены" художника Михаила Врэга (Sepe)
Работа "Невидимые стены" художника Михаила Врэга (Sepe)
Работа "Невидимые стены" художника Михаила Врэга (Sepe)
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа арт-группы "Злые"
Работа арт-группы "Злые"
Работа арт-группы "Злые"
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Pink power muse" художницы Юлии Ванифатьевой
Работа "Pink power muse" художницы Юлии Ванифатьевой
Работа "Pink power muse" художницы Юлии Ванифатьевой
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Моа Лио Дей и Амон Ализа" художника Ремеда
Работа "Моа Лио Дей и Амон Ализа" художника Ремеда
Работа "Моа Лио Дей и Амон Ализа" художника Ремеда
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Выбор редакции
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президента 31 августа, 11:00
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права 31 августа, 6:31
Московский кредитный банк приглашает 10-11 сентября на фестиваль "Яркие люди" 30 августа, 17:57
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей 30 августа, 17:36
На презентации мобильного приложения "Зарубежный помощник" для содействия российским туристам в чрезвычайных и кризисных ситуациях
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом 30 августа, 14:06
Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета 30 августа, 13:59
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3578606'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3578606'].sliderLength - 1}}
+
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Изгиб" художника под псевдонимом Remi Rough
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "M-CITY 911" художника Мариуша M-City Вараса
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Мы ходим по кругу" арт-группы "Полиция Лондона"
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Прекариат" художника под псевдонимом Nespoon
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Хичкок" художника под псевдонимом Zoom
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Невидимые стены" художника Михаила Врэга (Sepe)
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа арт-группы "Злые"
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Pink power muse" художницы Юлии Ванифатьевой
© Артем Геодакян/ТАСС
Работа "Моа Лио Дей и Амон Ализа" художника Ремеда
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

В Москве 30 августа стартовало II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера".

Мероприятие, которое продлится до 19 января, познакомит россиян с культовыми представителями мирового стрит-арта.

Работы 26 российских и 46 зарубежных художников покажут на коллективной выставке в "Манеже". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
13
Жерар Депардье открыл культурный центр в Саранске
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
2
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
3
Дочь лидера Узбекистана поблагодарила соотечественников за поддержку
4
В Москве отменено более 30 авиарейсов
5
Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на спортивных объектах Подмосковья
6
Россиянин Миронов, объявленный США в розыск, вылетел из Еревана в Москву
7
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
Темы дня
Реклама