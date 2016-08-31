Медведев в поздравлении режиссеру Алексею Учителю отметил искренность его фильмов

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ и кинорежиссера Алексея Учителя с 65-летним юбилеем.
"Замечательный режиссер, человек творческий и многогранный. Вы обладаете редким даром создавать особое кино - реалистичное и зрелищное, глубокое и философское, доброе и трогательное. Документальные и игровые, Ваши фильмы - это искренний разговор о жизни, о любви и дружбе", - говорится в телеграмме, опубликованной сегодня на сайте правительства.
Художественные фильмы Алексея Учителя были неоднократно удостоены различных кинематографических наград. "Мания Жизели" получила главный приз на кинофестивале российских фильмов в Онфлере (1996, Франция), "Прогулка" - главный приз и приз за лучшую режиссуру кинофестиваля "Окно в Европу" (2003, Выборг), а также главные призы международных фестивалей в Сиракузах (2003, штат Нью-Йорк, США) и Кливленде (2003, штат Огайо, США), "Космос как предчувствие" - главный приз Московского международного кинофестиваля (2005) и кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссерская работа" (2005), "Край" - кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссерская работа" (2010).
В настоящее время Учитель вместе с Алексеем Гелейном руководит мастерской на режиссерском факультете ВГИК, также выступает в качестве продюсера различных кинематографических проектов. С 2010 г. знаменитый режиссер является президентом фестиваля документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к Человеку", ежегодно проходящего в Санкт- Петербурге. В 2007 году Учитель был награжден орденом Дружбы, а в 2012 получил орден Почета.
На весну 2017 г. намечена премьера очередной режиссерской работы Алексея Учителя - драмы "Матильда", повествующей об отношениях российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.