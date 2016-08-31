Петербургский вуз отвергает обвинения властей в разрушении памятника архитектуры

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Руководство Санкт- Петербургского гуманитарного университета профсоюзов отвергает обвинения в разрушении памятника архитектуры, которые в его адрес направил городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь университета Наталья Красикова. Комитет 26 августа заявил о том, что полностью утрачен объект культурного наследия "Дача при саде "Озерки", находившийся в пользовании университета профсоюзов.
"Данный объект включен в реестр (объектов культурного наследия - прим. ТАСС) безосновательно. К этому моменту он не существовал", - сказала Красикова в ответ на запрос о принадлежности и судьбе здания.
Как рассказала представитель университета, деревянный дом, построенный на северной окраине Петербурга в 1930-е годы, ранее принадлежал высшей профсоюзной школе культуры и многие годы использовался в качестве общежития. При этом охранные обязательства на него никогда не оформлялись. "Уже к началу 1990-х годов здание пришло в негодность, в последние годы оно неоднократно поджигалось неустановленными лицами, создавало опасность здоровью и безопасности лиц, пытавшихся там ночевать. Поддержание его существования было нецелесообразно", - сказала пресс- секретарь университета профсоюзов, добавив, что на этом фундаменте теперь планируется создание студенческой базы отдыха, соответствующей современным требованиям.
В пресс-службе КГИОП рассказали, что в июне 2016 года по результатам историко-культурной экспертизы деревянная дача была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника. При этом в комитете отмечают, что состояние памятника давно вызывало тревогу, и он стремительно разрушался. При осмотре здания в 2015 году специалисты КГИОП установили, что его состояние "значительно ухудшилось по сравнению с его состоянием в 2013 году" - конструкции кровли и чердачного перекрытия были значительно повреждены пожаром, кровля частично обрушилась, отсутствовали витражи на окнах, территория не ухожена и др. Тем не менее, комитет в июне этого года включил здание в реестр региональных памятников с тем, чтобы обязать владельца сохранить его в историческом виде и отреставрировать.
По мнению представителя вуза, "это решение было лишено правовых оснований". "Университет принимает меры для возвращения ситуации в правовое поле", - сообщила пресс- секретарь.