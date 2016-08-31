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Путин поддержал создание филиалов Эрмитажа, Русского музея и Академии Вагановой в Приморье

Культура
31 августа, 12:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, августа. /ТАСС
Как сообщил губернатор Приморского края, по многим из этих культурных объектов уже готовы проекты и подобраны здания, но многие помещения находятся в федеральной собственности
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает необходимым поддержать создание филиалов Эрмитажа и Русского музея, а также Академии русского балета во Владивостоке. На встрече с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским глава государства сказал, что эти проекты будут способствовать развитию региона и повысят качество жизни людей.

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"Для того чтобы создать здесь нормальные условия для жизни людей, для того чтобы детей можно было воспитывать, чувствовать, что здесь комфортно живется - все, что касается культуры, оно должно быть поддержано в первоочередном порядке. Не забывая, конечно, о создании новых рабочих мест и те задачи, которые перед краем стояли всегда, стоят и стоять будут. Я имею в виду уровень заработной платы, его поддержание", - сказал Путин после доклада губернатора о крупных культурных проектах, которые могут быть реализованы во Владивостоке.

По словам Миклушевского, есть планы по созданию в регионе филиала Академии русского балета имени Вагановой, филиалов Эрмитажа и Государственного русского музея. Губернатор сообщил, что по многим из этих культурных объектов уже готовы проекты и подобраны здания, но многие помещения находятся в федеральной собственности. В связи с чем, заявил Миклушевский, регион готов взять на себя обязанности по их содержанию и реставрации.

"У нас сейчас есть несколько предложений, но мы ждем представителя Русского музея, с тем чтобы все это показать. Эти здания, правда, федеральные, Владимир Владимирович. Поэтому, если оно подойдет для размещения музея, то мы будем к вам обращаться с просьбой передать их нам. Мы готовы сами сделать, потому что люди ждут", - обратился он к президенту.

"Тогда подавайте обращение, мы с коллегами его рассмотрим", - ответил Путин.

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