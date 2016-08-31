Власти согласовали памятник писателю Сергею Довлатову в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Памятник Сергею Довлатову в Петербурге, сбор подписей в поддержку которого был объявлен в начале августа, согласовали у губернатора Петербурга, но не успеют установить к 75-летию писателя, которое отмечается 3 сентября. Об этом ТАСС рассказали советник губернатора Петербурга, глава телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Боярский.

"Установку памятника согласовали, политическая воля есть, но все процедуры провести не успеем. Поэтому во время фестиваля памятник презентуем, дата его установки пока не определена", - сказал Боярский. При этом он уточнил, что памятник поставят не во дворе дома 23 по улице Рубинштейна, как предлагалось ранее, но в непосредственной близости от него.

Автор скульптуры Вячеслав Бухаев сообщил ТАСС, что памятник можно будет поставить после подготовки площадки под него. Памятник представляет собой двухметровую композицию, где Довлатов стоит у открытой двери квартиры. Сама фигура писателя уже создана на средства мецената Дмитрия Никитина.

Ранее ТАСС со ссылкой на историка Льва Лурье, который входит в оргкомитет по подготовке довлатовского фестиваля в честь 75-летия писателя, сообщал, что из-за проблем с коммуникациями во дворе дома 23 по улице Рубинштейна памятник предлагают установить в сквере неподалеку, на углу Поварского переулка и Стремянной улицы или на Загородном проспекте. Порядок установки мемориалов в Петербурге предусматривает, чтобы со дня смерти писателя прошло 30 лет, но губернатор вправе подписать документ об установке в порядке исключения, как это было уже с памятной доской на доме писателя на улице Рубинштейна несколько лет назад.

Сергей Довлатов (1941-1990) родился в Уфе, куда были эвакуированы его родители, в 1944 году семья вернулась в Петербург. Среди наиболее известных книг автора - "Чемодан", "Зона: Записки надзирателя", "Соло на ундервуде", "Заповедник". Эмигрировал в США в 1978 году, умер в Нью-Йорке. На доме 23 по улице Рубинштейна, где писатель жил с 1944 по 1945 годы, установлена мемориальная доска.

В честь 75-летия в Петербурге пройдет фестиваль "День Д", который будет включать в себя ретроспективу документальных фильмов о Довлатове, уличные мероприятия на улице Рубинштейна, где жил писатель, квесты и экскурсии по довлатовским местам, выставки фотографий, открытые чтения и вечера воспоминаний, джазовый концерт.