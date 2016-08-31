Российский хор Пятницкого осенью выступит в Донецке

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Знаменитый российский хор имени Митрофана Пятницкого в октябре выступит на сцене Донецкого театра оперы и балета имени А. Соловьяненко. Об этом в среду сообщил и. о. министра культуры провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Желтяков.

"У артистов хора имени Пятницкого есть особый повод побывать в Донецкой народной республике, - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН). - В нынешнем году исполняется 115 лет со дня рождения музыкального руководителя и композитора хора, земляка жителей Донецка Владимира Захарова. В честь его юбилея в "Донбасс Опера" состоится концерт прославленного коллектива".

Желтяков также анонсировал прибытие в Донецк Кубанского казачьего хора, который тоже приедет осенью. Откроют серию творческих встреч с коллективами из РФ концерты Российского государственного академического "Вивальди-оркестра", которые пройдут в Донецке и Енакиево.