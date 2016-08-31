Зампред Союза кинематографистов Олег Иванов возглавил Центр русского фольклора

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Олег Иванов назначен новым генеральным директором Государственного республиканского центра русского фольклора (ГРЦРФ).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, в ведении которого находится учреждение.

У предыдущего директора центра Александра Ефимова истек срок контракта, продлевать его Минкультуры не сочло необходимым. "К сожалению, предыдущее руководство ГРЦРФ не справилось с управлением учреждением. В результате неэффективного управления центром возникли многомиллионные долги по аренде земельного участка, в судебном порядке изъято одно из двух зданий центра, досрочно расторгнут договор аренды с департаментом имущества города Москвы за несвоевременное внесение арендной платы. Кроме того, среди нарушений незаконные перепланировки, использование помещений центра частным охранным предприятием без правоустанавливающих документов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новому руководителю, отмечает ведомство, поручено "разобраться и представить предложения учредителю, в том числе по погашению многомиллионных долгов учреждения".

"Кроме того, на протяжении последних лет центр в значительной части дублирует функции двух других организаций, подведомственных министерству - Государственного дома народного творчества и НИИ культурного и природного наследия. При этом министерство никоим образом не ставит под сомнение целесообразность и необходимость дальнейшей поддержки изучения, популяризации и сохранения традиций русской народной культуры и фольклора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что все ключевые проекты и направления деятельности центра будут сохранены, а все специалисты, желающие продолжить работу, сохранят такую возможность. Финансирование этого направления также не сократится.

Танцы и песни протеста

В то же время сотрудники центра восприняли новое назначение неоднозначно. В частности, в среду днем у здания Минкультуры в Малом Гнездниковском переулке собрались участники нескольких фольклорных коллективов с акцией протеста против готовящихся реформ ГРЦРФ. Артисты в национальных костюмах пели народные казачьи песни, танцевали "ручейки", играли на балалайках, трещотках и гармошке. Также звучали частушки с призывом сохранить центр.

Как рассказала ТАСС заместитель генерального директора по научной работе ГРЦРФ Екатерина Дорохова, к акции протеста сам центр никакого отношения не имел: артисты решили собраться у здания самостоятельно. При этом среди сотрудников учреждения была распространена информация о намерении учредителя реорганизовать центр.

"Вместо нашего центра хотят создать федеральное агентство по экспертизам театра, кино и цирка", - сказала Дорохова. По ее словам, в данный момент центр является одним из ведущих учреждений, соединяющих теоретиков фольклора и практиков, особенно это касается регионов. Кроме того, в центре функционируют два профильных издания: журнал "Живая страна" и альманах "Традиционная культура", а также архив.

Сбор подписей в поддержку центра

Кроме того, в данный момент на сайте change.org идет активный сбор подписей в поддержку центра под петицией, адресованной министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Менее чем за сутки под ней разместили свои подписи более 2 тыс. человек.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный республиканский центр русского фольклора" (ГРЦРФ) - некоммерческая организация, осуществляющая профессиональную деятельность в области русской традиционной культуры. Центр был создан 8 июня 1990 года.

Основными направлениями деятельности центра являются изучение, сохранение и популяризация культурного наследия и, в частности, русского фольклора и фольклора других народов России.