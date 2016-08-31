Памятник Сергею Довлатову в Петербурге откроют к 75-летию писателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Инициаторы установки первого памятника Сергею Довлатову в Петербурге решили открыть монумент к 75-летию писателя - 4 сентября. Об этом сообщил журналистам советник губернатора Петербурга, глава телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Боярский.

"Установку памятника согласовали, не все процедуры успели юридически оформить, но в ночь на воскресенье (с 3 на 4 сентября - прим. ТАСС) фигуру писателя установим и задрапируем, во время фестиваля откроем", - сказал Боярский. При этом он уточнил, что памятник пока будет держаться за счет собственного веса в 700 кг, а со временем будет залит фундамент и приварены остальные элементы композиции (дверной проем - прим. ТАСС). Монумент установят у дома 23 по улице Рубинштейна, где жил Довлатов.

Автор скульптуры Вячеслав Бухаев сообщил, что на ряд технических моментов (заливку и усушку фундамента - прим. ТАСС) необходимо больше времени, чем осталось до самого юбилея. Он напомнил, что идею вынашивали три с половиной года и осуществили на средства мецената Дмитрия Никитина.

Порядок установки мемориалов в Петербурге предусматривает, чтобы со дня смерти человека прошло не менее 30 лет, но губернатор вправе подписать документ об установке в порядке исключения, как это было уже с памятной доской на доме писателя на улице Рубинштейна несколько лет назад. Накануне такое согласование губернатора Георгия Полтавченко было получено. Для этого было собрано порядка 10 тыс. подписей горожан.

Сергей Довлатов (1941-1990) родился в Уфе, куда были эвакуированы его родители, в 1944 году семья вернулась в Петербург. Среди наиболее известных книг автора - "Чемодан", "Зона: Записки надзирателя", "Соло на ундервуде", "Заповедник". Эмигрировал в США в 1978 году, умер в Нью-Йорке.

В честь 75-летия в Петербурге пройдет фестиваль "День Д", который будет включать в себя ретроспективу документальных фильмов о Довлатове, уличные мероприятия на улице Рубинштейна, где жил писатель, квесты и экскурсии по довлатовским местам, выставки фотографий, открытые чтения и вечера воспоминаний, джазовый концерт.