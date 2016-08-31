Нового зампреда Союза кинематографистов назначат после встречи коллектива с Михалковым

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нового первого заместителя председателя Союза кинематографистов РФ назначат после рабочей встречи коллектива с председателем этой организации Никитой Михалковым. Об этом ТАСС сообщил в среду Олег Иванов, который занимал пост первого зампреда Союза и покинул должность после назначения генеральным директором Государственного республиканского центра русского фольклора (ГРЦРФ).
"Совмещать эти должности нельзя", - сказал Иванов. Он добавил, что еще неизвестно, кто займет должность первого заместителя председателя Союза. "Пока решения нет, - пояснил он. - Будет рабочая встреча с Никитой Сергеевичем Михалковым, она состоится в ближайшее время".
В пресс-службе Союза ТАСС уточнили, что первого заместителя назначает своим решением председатель организации. Олег Иванов занимал этот пост с апреля 2015 года.
О назначении Иванова генеральным директором ГРЦРФ стало известно в среду. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный республиканский центр русского фольклора" (ГРЦРФ) - некоммерческая организация, осуществляющая профессиональную деятельность в области русской традиционной культуры. Центр был создан 8 июня 1990 года.
Основными направлениями деятельности центра являются изучение, сохранение и популяризация культурного наследия и, в частности, русского фольклора и фольклора других народов России.