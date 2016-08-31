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Нового зампреда Союза кинематографистов назначат после встречи коллектива с Михалковым

Культура
31 августа, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Первого заместителя назначает своим решением председатель организации
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Никита Михалков

Никита Михалков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нового первого заместителя председателя Союза кинематографистов РФ назначат после рабочей встречи коллектива с председателем этой организации Никитой Михалковым. Об этом ТАСС сообщил в среду Олег Иванов, который занимал пост первого зампреда Союза и покинул должность после назначения генеральным директором Государственного республиканского центра русского фольклора (ГРЦРФ).

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"Совмещать эти должности нельзя", - сказал Иванов. Он добавил, что еще неизвестно, кто займет должность первого заместителя председателя Союза. "Пока решения нет, - пояснил он. - Будет рабочая встреча с Никитой Сергеевичем Михалковым, она состоится в ближайшее время".

В пресс-службе Союза ТАСС уточнили, что первого заместителя назначает своим решением председатель организации. Олег Иванов занимал этот пост с апреля 2015 года.

О назначении Иванова генеральным директором ГРЦРФ стало известно в среду. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный республиканский центр русского фольклора" (ГРЦРФ) - некоммерческая организация, осуществляющая профессиональную деятельность в области русской традиционной культуры. Центр был создан 8 июня 1990 года.

Основными направлениями деятельности центра являются изучение, сохранение и популяризация культурного наследия и, в частности, русского фольклора и фольклора других народов России.

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