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Выставка в честь гастролей театра Ла Скала в Москве открывается в ГУМе

Культура
1 сентября, 4:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Предстоящие выступления итальянцев в Москве организованы в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес"
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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ярким событием в культурной жизни России и Италии станут гастроли миланского театра Ла Скала, которые пройдут с 10 по 16 сентября на исторической сцене Большого театра. Предстоящие выступления итальянцев в Москве организованы в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" при поддержке Главного универсального магазина (ГУМ), где  откроется ретроспективная фотовыставка, прослеживающая историю взаимоотношений двух великих театров.

Коллекция уникальных фотоснимков расскажет о самых ярких моментах полувекового сотрудничества Большого театра и Ла Скала, отмечается в пресс-релизе выставки. Гости ГУМа отправятся в путешествие по страницам творческой биографии театров, окунутся в атмосферу великолепия интерьеров и декораций, увидят легендарных мастеров оперы и балета, блиставших на московской и миланской сценах в разные годы.

Организаторы экспозиции напоминают, что история дружбы Большого театра и Ла Скала началась в 1964 году: миланская оперная труппа привезла в Москву "Турандот" Джакомо Пуччини, "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини и другие шедевры оперного искусства, а в Ла Скала прозвучали бессмертные арии из "Бориса Годунова" и "Пиковой дамы" в исполнении несравненной Галины Вишневской.

В советский период ГАБТ еще дважды бывал в Ла Скала, также дважды приезжала в Москву и миланская труппа. В ХХI веке театры стали встречаться значительно чаще. Так, ГАБТ побывал в гостях у Ла Скала уже три раза, а миланцы наведывались в Москву семь раз. Примечательно, что артисты Ла Скала стали первым зарубежным коллективом, выступившим на сцене обновленного Большого после масштабной реконструкции.

Предстоящий визит миланцев в ГАБТ будет восьмым по счету. В программе гастролей значатся произведения Джузеппе Верди: опера "Симон Бокканегра" и "Реквием", также состоится концерт итальянской музыки.

Что касается предваряющей гастроли выставки, то она развернута на 1-й линии ГУМа, ее работа продлится до 16 сентября.

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